Mindjárt vége is lehet az impeachmentnek

Érvényesült a Bolton-hatás, Trump védői taktikát váltottak. Péntekre maradt a legizgalmasabb szavazás - és utána akár rögtön le is zárulhat az eljárás.

"Valaki küldjön virágot! Éppen most múlt ki Alan Derhsowitz jogi pályafutása" - hüledezett az MSNBC tévé egyik kommentátora. A legismertebb amerikai sztárügyvéd, akinek olyan hírhedt kliensei voltak, mint O. J. Simpson, Mike Tyson, Jeffrey Epstein vagy Harvey Weinstein, ezúttal Trump elnök védelmében ragadtatta magát furcsa logikai bakugrásokra. A szenátusi impeachment szerdai kérdés-felelet szakaszában kifejtette, hogy az elnököt nem lehet felelősségre vonni olyasmiért, amit a közjó érdekében tesz. Mivel, mint minden politikus, nyilván az elnök is meg van győződve arról, hogy újraválasztása a közjót szolgálná, bármit is tegyen ennek érdekében, az eleve nem büntethető. A gondolatmeneten csak azért nem lehet csodálkozni, mert Dershowitz ősszel írt könyvében úgy vélekedett, hogy az elnököt még azért sem lehetne leváltani, ha visszaadná Alaszkát Oroszországnak. A Trumpot védő jogászcsapat egyébként is taktikát váltott. Korábban az volt a fő érvük, hogy az elnök nem kötötte össze az Ukrajnának szánt katonai segély visszatartását azzal a követeléssel, hogy az új kijevi vezetés jelentse be vizsgálat indítását Joe Biden volt alelnök és fia, illetve a 2016-os elnökválasztásba való álltólagos ukrán beavatkozás ügyében. Most, hogy John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadó kiadásra váró könyve ezt tényszerűen cáfolja, a hangsúly arra tevődött át, hogy az elnök esetleges kihágása nem éri el az impeachment szintjét. Különben is, választási évben nem szabad felvetni az elmozdítását, a döntést a népre kell hagyni. Erre az a demokrata párti válasz, hogy az alkotmány még a választási évben sem ad az elnöknek szabad kezet, s Trump tevékenysége a kérdéses ügyben éppen hogy a választási csalásra irányult. Az összesen tizenhat órásra tervezett kérdés-felelet szakasz első napján 93 kis cédula érkezett John Roberts legfőbb bíróhoz, aki egy kivétellel felolvasta a szenátorok által ráírt szöveget. Csak a republikánus Rand Paul kérdését tette félre, mert tartalmazta az egész botrányt elindító közérdekű bejelentő nevét. Ez megsértette volna az ilyen személyeket védelmező jogszabályokat. Az illetőt, aki az egyik amerikai titkosszolgálat alkalmazottja, így is rendőri védelem alá helyezték, mert szélsőjobboldali honlapok megszellőztették a személyazonosságát és azóta életveszélyes fenyegetéseket kap. A kérdések és feleletek csütörtök este kezdődő második része az előre megírt forgatókönyv utolsó eseménye. Pénteken a szenátoroknak el kell dönteniük, beidézzenek-e tanúkat. A védelem ezt hevesen ellenzi, a vád viszont minden lehetőséget megragad a netán még ingadozó republikánusok meggyőzésére. Az esélylatolgatások szerint legfeljebb a liberális Maine-ben újraválasztásért harcoló Suzanne Collins és a mormon támogatás miatt Utah-ban biztos pozícióban lévő Mitt Romney esetében valószínű, hogy a demokrata párti kisebbséggel szavaz. A szenátus ellenzéki frakcióvezetője, Chuck Schumer még nem adta fel a reményt, hogy sikerül két további voksot szerezni, de a sajtónak már arra utalt, hogy a kudarc tűnik valószínűbbnek. A tanúk meghallgatása ugyanis bizonytalan ideig, akár hónapokig is elhúzná az impeachmentet, másrészt újabb, a Fehér Házra nézve kínos részletekre derülhetne fény - ráadásul a végeredmény alighanem akkor is Trump számára kedvezne. Az elnök nem hagyott kétséget, hogy megtorolná, ha egyes republikánusok a tanúk ügyében elárulnák. Egy sokat emlegetett, de meg nem erősített sajtóértesülés szerint még az is elhangzott, hogy "karóra tűzik a fejüket". Ha pénteken a szenátus egyszerű többséggel elveti a tanúk beidézését, akkor valószínűleg azonnal szavaznak az impeachment két kérdéséről. Várhatóan sem a hatalommal való visszaélés, sem a kongresszusi vizsgálat akadályozása miatt nem fogják meneszteni Trumpot, amit ő teljes felmentéseként fog értelmezni. A közvéleménynek nem sok ideje lesz a történtek emésztésére: hétfőn kezdődik az előválasztás, kedden pedig jön az unió helyzetéről szóló elnöki beszéd.