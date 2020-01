337,03 forinton az euró

Többek mellett a Mol is érdeklődik a nagy fekete-tengeri román gázmező eladóvá vált 50 százalékos iránt.

A Mol is érdeklődik az amerikai ExxonMobilnak a Fekete-tenger román szakaszán lévő gázmező-része iránt - idézi az Economica.net helyi értesüléseit a Romania-insider.com. A területről, aminek jogain az amerikaiak az osztrák OMV-vel osztoznak fele-fele arányban, kutatások szerint akár százmilliárd - évi 6 milliárd - köbméter gáz termelhető ki gazdaságosan. A találat a román, a térségi és a világpolitikát is lázba hozta. Az Orbán-kormány már két éve kifejezte Magyarországnak a területről származó gázra vonatkozó igényét. A lehetőséget immár a térségi - így román és magyar - vezetékfejlesztési tervekben is számításba veszik. A román parlament ugyanakkor a hírre két éve megemelte a kitermelés adóját. Emiatt a két tulajdonos először a munkálatok megkezdésének elhalasztását jelentette. Mivel a román politika azóta sem hajlik, az ExxonMobil tavaly meghirdette része eladását. Az online lap nem hivatalos forrásból származó értesülései szerint az OMV a román állami tulajdonú Romgazzal és a lengyel állami hátterű Pgniggel közösen szintén pályázik az általa irányított gázmező másik felére. Az érdeklődők között lehet a több más Fekete-tengeri mezőt is vizsgáló, beszédes, Black Sea Oil and Gas nevű cégén keresztül az amerikai Carlyle alap, valamint a texasi székhelyű Cox Oil is. Emellett - ez év eleji sajtóértesüléseknek megfelelően - a jelentkezők között tartják számon az orosz Lukoilt is. A Mol érdeklődésének számos pikáns olvasatát hallottuk. A Mol és az OMV viszonya nem felhőtlen, ami 2007-2009 között a magyar olajcsoport végül kudarcba fulladt felvásárlási kísérletében csúcsosodott ki. A történelmi feszültségek miatt Romániában is politikai hullámokat vetne, ha a kitermelésben a Mol szerezne részt. Ugyanakkor hazai forrásaink ennek élét erőteljesen tompították. Orbán Viktor a Trianon-évforduló kapcsán éppenséggel a "száz év magyar magány" végét hirdette meg, vagyis inkább barátkozna szomszédainkkal. A Mol teljesen zavarmentesen irányítja a központi szlovák olajcéget, a Slovnaftot, ugyanakkor a Szlovák Villamos Művekre az állami MVM-mel karöltve beadott ajánlata visszautasítást nyert. Miközben a horvát INA irányítását komoly helyi feszültségek terhelik, a Mol 227 üzemanyagtöltő-állomást minden gond nélkül üzemeltet Romániában. A hírrel kapcsolatos megkeresésünkre a Moltól azt az üzenetet kaptuk, hogy értesüléseket, pletykákat, amiként eddig, ezután sem véleményeznek.