Sályi gyilkosság – Egy 21 éves férfit keres a rendőrség

Bűnösségük kérdésében a Szegedi Járásbíróság dönt.

A Szegedi Járási Ügyészség csütörtökön gyorsított eljárás keretében bíróság elé állítja azt az öt férfit, akik kedd reggelre virradóra próbáltak meg átjutni a lezárt röszkei közúti határátkelőhelyen. Azaz áll: a vádfeljegyzés szerint a Röszke-Horgos határátkelőhelyen a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben, a határátkelő lezárt kapuja melletti forgalomelterelő betonkorlát mintegy 1,9 méter magas kerítésénél, legalább 50 fős tömeg gyülekezett annak érdekében, hogy Szerbia területéről Magyarország területére lépjen. „A tömeg elején lévő személyek a kerítésre felmásztak, azt rángatni kezdték, majd lenyomták, különböző szövegeket kiabálva, skandálva, majd a határkerítés magyar oldalán álló őröknek a »F*ck you magyarski« kifejezést ordibálták. A tömeg egyes tagjai a határzár részét képező kerítést a forgalomelterelő korlátra felállva letaposták, majd a folyamatosan skandáló tömeg a letaposott kerítésen keresztül Magyarország területére lépett és futva az ország belseje felé indult” – fogalmaznak. A közlemény szerint a határzár magyar oldalán szolgálatot teljesítő fegyveres biztonsági őrök ezt látva „Stop” kiáltásokkal próbálták a feléjük tartó tömeget feltartóztatni, majd testi épségüket féltve hátrálni kényszerültek, illetőleg az irányítási központtól segítséget kértek. A tömeg a felszólítások ellenére folyamatosan skandálva tovább haladt az ország belseje felé, amikor is a biztonsági őrök egyike a szolgálati fegyverével figyelmeztető lövést adott le a felé továbbhaladó, zavargó tömeg megállítása érdekében. A lövés leadása után a tömeg tovább haladt a biztonsági őrök irányába, az őrök egyikét már mintegy 5-6 méterre megközelítették, és mivel továbbra is fenyegető jelleggel kiabáltak, ezért újabb két figyelmeztető lövést adtak el. Ahatására és az időközben helyszínre érkező rendőrök létszámfölényét látva a tömeg visszafordult és Szerbiába futott. A cselekménnyel összefüggésben a Magyarország területére jogosulatlanul belépők közül négy főt állítanak elő, akik közül ketten magukat szír, míg ketten palesztin állampolgárnak vallották. Előállítottak egy magát algériai állampolgárnak valló férfi is, aki a cselekményekkel egy időben a szerb-magyar államhatáron felállított határzárként szolgáló kerítést, Röszke térségében, a tömegtől függetlenül, négy, az eljárás során ismeretlenül maradt társával, átlépte úgy, hogy a kerítésre egy pallót helyeztek, majd azon átmászva jogosulatlanul Magyarország területére beléptek. A két szír, illetőleg két palesztin állampolgárságú férfit az ügyészség tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett határzár tiltott átlépésének bűntette miatt, míg a tőlük függetlenül jogosulatlanul Magyarország területére jutó algériai férfit határzár tiltott átlépésének bűntette miatt állítja a mai napon bíróság elé. A Szegedi Járásbíróság a bíróság elé állítás keretében tartott tárgyaláson dönt a vádlottak bűnösségének kérdésében – írják a közleményben.