Fejfájást is hoz a melegedés

Változékonyság jellemzi a következő napok időjárását, sokaknak akár markáns tüneteket is okozhatnak a frontok, amelyek még az emésztőrendszert is megterhelhetik.

Pénteken az erősen változékony, sokfelé borult, csapadékos időben kettősfronti hatás érvényesül, intenzívebben a nyugati, északnyugati területeken. Általános lehet a fejfájás, a rossz közérzet, valamint alvászavarok is jelentkezhetnek nemcsak a meleg-, hanem a hidegfrontra érzékenyek körében is. A szív- és keringési rendszer betegségeivel küzdőknek is nehéz ez az időszak: vérnyomás-ingadozást, szédülést, rosszullétet tapasztalhatnak, ezért a Meteo Klinika szakemberei azt tanácsolják, próbáljanak minél többet pihenni. Ingerültség, idegesség is jelentkezhet, a gyerekeknél is, már egész kicsiknél észlelhető, hogy ilyenkor nehezebben bírják az iskolát, különösen, hogy a hét már őket is elfárasztotta.