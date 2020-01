Vizsgálják a Kínából érkező utasokat Ferihegyen

Péntek estétől valamennyi közvetlenül Kínából érkező utast megvizsgálnak a Liszt Ferenc-repülőtéren a koronavríus-járvány miatt, mielőtt belépne az országba - közölte a Budapest Airport Zrt.

Az első járat, amelynek utasait a hatósági döntés értelmében megvizsgálják, az Air China 18:50-kor Minszk érintésével Pekingből érkező gépe - közölték. Közleményük szerint a szűrést a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság irányítása mellett a Budapest Airport szerződött egészségügyi szolgáltató partnere végzi. Az utasok egészségi állapotának ellenőrzése - a több országban már alkalmazott eljárásrendhez hasonlóan - testhőmérséklet-méréssel történik. A határértéket meghaladó testhőmérséklet esetén az egészségügyi szakszemélyzet további vizsgálatokat végez. "Ennek megfelelően az utas folytatja az útját, vagy gyanú esetén az erre felkészült egészségügyi intézménybe viszik" - tudatták.



"A Budapest Airport mindent megtesz, hogy a rendkívüli intézkedésként bevezetett egészségügyi szűrés mellett is biztosítsa a repülőtér gördülékeny működését" - emelték ki, hozzátéve: a Budapest Airport rendelkezik minden olyan eszközzel és felszereléssel, amellyel képes ellátni a rá vonatkozó előírásokat és támogatni tudja a hatóságok munkáját. Külön kitértek arra is, hogy a repülőtér üzemeltetője jelentős készlettel rendelkezik a szükséges védőfelszerelésekből és a fertőtlenítéshez szükséges anyagokból, eszközökből, továbbá rendelkezésre állnak a megfelelő elkülönítő helyiségek is. A Budapest Airport maradéktalanul eleget tesz a hatóságok előírásainak, és minden szükséges eszközzel támogatja a hatóságok munkáját - írták. Budapest és Kína között a következő napokban is több közvetlen járat közlekedik: vasárnap egy, hétfőn három. A Shanghai Airlines pénteki közlése szerint a Csengtu-Budapest járatot február 4. és március 28. között, a Hszian-Budapest járatot február 6. és március 26. között felfüggeszti - áll a közleményben.