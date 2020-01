337,33 forinton az euró

Az Electrolux is hasonló intézkedést hozhat.

Két dél-koreai autógyártó is kénytelen felfüggeszteni termelésének egy részét és hasonlótól tart az Electrolux háztartási gépeket és berendezéseket gyártó svéd cég is, mert a koronavírus miatt fennakadások vannak a Kínában gyártott alkatrészek szállításában. Pénteken a Hyundai Motor bejelentette, hogy felfüggeszti a Palisade városi terepjárójának (SUV) dél-koreai gyártását a hétvégén, miután akadozik az alkatrészszállítás Kínából. A cég úgy tudja, hogy a kínai beszállítónál legalább február 9-éig áll a termelés. Az ugyancsak dél-koreai Ssangyong Motor is a Kínában gyártott alkatrészek szállításában tapasztalható fennakadásokra hivatkozva döntött úgy, hogy leállítja egyik gyárában a termelést február 4-12. között. Az Electrolux pedig pénteken arra figyelmeztetett, hogy a koronavírus befolyásolhatja az alkatrészszállítást, ez pedig a termelést, aminek „pénzügyi következményei lehetnek”. Az Electrolux ugyancsak pénteken számolt be arról, hogy a tavalyi utolsó negyedévben a működési nyeresége 960 millió svéd koronára (101 millió dollár, 1 svéd korona=31,79 forint) esett az egy évvel korábbi 1,67 milliárd svéd koronáról, ami azonban felülmúlta az elemzői várakozások átlagában szerepelt 903 milliós svéd korona eredményt.