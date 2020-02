Fokozódik a készültség: továbbra sem egyértelmű, hogy miként terjed emberről emberre a koronavírus

Operatív törzs koordinálja a hazai járványügyi védekezést. A repülőtéren ellenőrzik az utasok testhőmérsékletét.

Pénteken már Magyarországon is vizsgáltak Vuhan-vírus fertőzés gyanújával beteget, de az eredmények nem igazolták a debreceni diák fertőzöttségét. „Nincs baj, de a legrosszabbra is fel kell készülnünk” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában, ahol a kínai koronavírus elleni intézkedésekről is kérdezték. Szerinte komolyan kell venni, „ne engedjük elbagatellizálni a dolgot”. Úgy vélte: amit lehetett, megtettek, „a kérdés az, hogy össze tudjuk-e hangolni a szükséges idegenrendészeti, közegészségügyi és közigazgatási lépéseket. Itthon főleg a krónikus betegekre és az idősekre kell figyelni” – mondta. Egyben bejelentette azt is, hogy megalakult egy „operatív törzs”, amelynek vezetője Pintér Sándor belügyminiszter, munkáját mások mellett az országos tisztfőorvos, a katasztrófavédők, az idegenrendészet, a terrorelhárítás képviselői is segítik.

Betegeket kezelnek egy vuhani kórházban Fotó: EyePress News

Időközben a világszerte megbetegedettek száma csaknem elérte a tízezret, több mint 210 ember meghalt.

A fertőzés elérte a Oroszországot, és a helyi hírek szerint Svédországot, Olaszországot is. Az olasz kormány szükségállapotot is elrendelt a járvány emiatt. Ezt megelőzően csütörtök éjszaka az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kihirdette a globális egészségügyi vészhelyzetet. Lapunknak Jakab Zsuzsanna, az Egészségügyi Világszervezet főigazgató-helyettese elmondta: valamennyi ország aláírta a fertőzőbetegségekre vonatkozó nemzetközi szabályzatot. Ez azt is jelenti, hogy a WHO számára azonnal jelentenie kell valamennyi érintett országnak, ha vírushordozót találnak. Ennek az az értelme, hogy nyomon-követhető legyen miként terjed a fertőzés. Emellett a kormányoknak kommunikációs kötelezettsége is van a saját lakosságuk felé.

Jakab Zsuzsanna hozzátette:

a betegek 99 százaléka még mindig Kínában van. S továbbra sem egyértelmű, hogy miként terjed emberről emberre a vírus.

"A WHO szakembereit az is foglalkoztatja, hogy miként tudunk segíteni azoknak az országoknak, amelyeknek nincs megfelelő egészségügyi ellátórendszerre. Hogyan lehet őket szakemberrel, illetve eszközökkel segíteni.” Jakab Zsuzsa beszélt arról is, hogy nagy tisztelettel tartozik a világ Kínának. Részben azért, mert gyorsan felállították a karantént és azért is, mert minden az új koronavírussal kapcsolatos kutatásuk eredményét megosztották a WHO-val. „Ennek azért is óriási a jelentősége, mert az ő eredményeik alapján tudtunk gyorsteszteket készíteni, valamint hozzásegíteni egyes országokat ahhoz, hogy az oltóanyag-kutatásokat elkezdhessék.”

Az Európai Bizottság pénteken bejelentette, hogy az Unió 10 millió eurót (mintegy 3,36 milliárd forintot) különített el a vírussal összefüggő kutatásokra.

Kínában hét magyar jelezte, hogy kérik kimentésüket. Ők nagy valószínűséggel egy francia géppel utazhatnak vissza Európába, amely várhatóan szombaton délután landol Marseille mellett, majd továbbrepül Brüsszelbe. A magyarok a hazatérésüket követően két hétig a Szent László Kórházban maradnak karanténban. Ócsai Lajos, az egykori ÁNTSZ járványügyi főosztályának vezetője szerint ez azt jelenti, hogy két hétre izolálják az érintetteket. Az elkülönítésre azért van szükség, mert erre a vírusfertőzésre az a jellemző, hogy a beteg már az első tünetek megjelenése előtt is fertőzőképes. A karanténban lévőket ellátók védőruhában és zsilipkamrán keresztül érintkezhetnek majd velük. Ócsai Lajos szerint vélhetően a saját eszközeiket – telefon, laptop – maguknál tarthatják az érintettek a karantén alatt. Az ellátásuk költségét pedig az állam állja.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a kimentendő magyarokkal kapcsolatban elmondta, úgy tudják, hogy valamennyien egészségesek. A tisztifőorvos jelezte, a higiéniai szabályok betartásával sokat lehet tenni a megbetegedések megelőzéséért. A naponta többszöri szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, a zsebkendőhasználat utáni kézmosás és a szájmaszk használata indokolt járványos időszakban. Hozzátette: arra nincs lehetőség, hogy a látszólag egészséges embereket „szűrjenek” koronavírusra, az eljárást csak diagnosztizálásra lehet használni. Az MTI tudósítása szerint péntek estétől valamennyi közvetlenül Kínából érkező utast megvizsgálnak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A szűrést a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság irányítása mellett a Budapest Airport szerződött egészségügyi szolgáltató partnere végzi. Elsősorban a testhőmérsékletüket mérik. Akik lázasnak bizonyulnak, azokra további vizsgálatok is várnak. A vírusfertőzés gyanús embereket egészségügyi intézménybe viszik. Budapest és Kína között a következő napokban is több közvetlen járat közlekedik: vasárnap egy, hétfőn három. A Shanghai Airlines pénteki közlése szerint a Csengtu-Budapest járatot február 4. és március 28. között, a Hszian-Budapest járatot február 6. és március 26. között felfüggeszti - áll a közleményben. - D.A.

Forgalomcsökkenés a félelem fokmérője

– Úgy negyven százalékkal kevesebb a vendég, mint korábban. Sokan félnek – mondta a VIII. kerületi Baross utca egyik kínai éttermének vezetője, amikor arról kérdeztük, visszaesett-e a forgalmuk a koronavírus terjedése, és az arról szóló hírek, rémhírek miatt. Az üzletvezető, mintha csak igazolni akarta volna szavait, az utcára mutatott: – Máskor alig lehet itt parkolót találni ebédidőben, most meg egymást érik az üres helyek. A Hollán Ernő utcában volt olyan üzlet, ahol – félve attól, hogy elpártolnak onnan a vendégek – kiírták: „Vietnámiak vagyunk”. A Fővám térnél lévő nagy ázsiai szatócsbolt eladója feszengett, amikor a vírus körüli hírverés okozta forgalomcsökkenésről kérdeztük, és végül csak annyit mondott, ők is vietnámiak. A híres-hírhedt kőbányai kínai piacon csak lézengtek a vevők tegnap, igaz, az árusok szerint a januári, februári holtszezon az oka a csöndes forgalomnak, nem a koronavírustól való félelem.

A távol-keleti üzlettulajdonosok közül többen is kiírták, hogy ők nem kínaiak. Ettől még persze elviekben ők is megfertőződhetnek Fotó: Pavel Bogolepov / Népszava

– Annyi mindent elkaphat itt az ember, miért pont a koronavírustól félnék? – ütötte el tréfával a kérdést az egyik magyar eladó. Szerinte is inkább a holtszezonnal magyarázható a kihalt piac, bár némi töprengés után kibökte: – Ha jól belegondolok egy viszonteladónk hirtelen beteget jelentett, nem jött az áruért. A piac melletti raktárak között is csak néhányan lézengtek, ám közülük többen szájmaszkot viseltek. A biztonsági őr szerint az itt dolgozó kínaiak jó része már a vírus megjelenése előtt gyakorta viselt maszkot a budapesti szmog miatt: – Odahaza megszokták, hogy ha szmog van, akkor szájmaszkot kell viselni és itt, Budapesten is felveszik azt – magyarázta. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren viszont már biztosan a vírustól való félelem miatt lehetett látni egyre több szájmaszkos embert. Csütörtök este a Budapestről Sanghajba tartó járatra váró kínai csoportban majd minden felnőtt viselte a maszkot, egy apuka pedig a kislányával veszekedett, aki az Istenért sem akarta hordani azt. Voltak, akik két maszkot is feltettek: egyikük – tört angolsággal – ezt azzal magyarázta, hogy úgy tudja, egy nem véd eléggé, sőt, védőszemüveg, vagy akár egy úszószemövek is kellene, mert a szemen keresztül is könnyen megfertőződhet az ember.

Kézfertőtlenítő a ferihegyi repülőtéren Fotó: Béres Márton / Népszava

Az indulási oldalon a repülőtéren dolgozók zöme – bár a munkáltató adott nekik szájmaszkot – egyelőre inkább csak a nyakukba vetve viseli azt. Az érkezési oldalnál lévő reptéri dolgozók viszont már szinte kivétel nélkül felvették a szájmaszkot. Csütörtök este egyre sűrűbben pillantottak az itt dolgozók az utaskijáró felé, miután landolt a sanghaji járat – mint később kiderült, az egyik utolsó, mivel a légitársaság pénteken bejelentette, átmenetileg nem közlekedteti gépeit ezen az útvonalon. A Budapestre érkezett kínai utasok nagyjából fele viselt szájmaszkot, a pilóta és az utaskísérők nem. Az utasváróban váratlanul megpillantottuk a Wizz Air vezérigazgatóját, Váradi Józsefet, aki éppen egy utazásról tért haza. A sorra leállított kínai járatok kapcsán azt mondta, légitársaságukat ez nem érinti, mert nincs járatuk a távol-keleti országba. Annyit ugyanakkor megjegyzett: érdemes felidézni a 2003-ban, a SARS vírus miatt életbe léptetett repülési korlátozásokat, mert szerinte könnyen lehet, újra ahhoz hasonlóan hosszú, több hónapos légi zárlatra kell felkészülnie a világnak. - B.Z.

Szellemvárossá vált Vuhan a koronavírus megjelenése óta Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP