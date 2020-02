Budapesten vannak a Vuhanból elhozott magyarok

Tünetmentesek, de a biztonság kedvéért így is vár rájuk két hét karantén.

Vasárnap este, valamivel 20 óra után megérkezett Budapestre az a hét magyar, akik a koronavírus-járvány sújtotta kínai Vuhanból jöttek haza - számolt be a köztévé. Korábban Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára arról nyilatkozott: a magyarok tünetmentesek, jól vannak. Hozzátette: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még vasárnap jegyzékben fejezi ki köszönetét Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszternek a magyar állampolgároknak nyújtott segítségért.

Az utasokat a Dél-pesti Centrumkórház erre a célra kijelölt, különálló épületébe szállítják - tájékoztatott korábban Müller Cecília országos tisztifőorvos. Szlávik János, a kórházban található Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa pedig arról nyilatkozott, hogy mivel ismereteik szerint a koronavírus lappangási ideje átlagosan 5, legfeljebb 14 nap, ezért a hét embert két hétre helyezik karanténba. Ezalatt nem hagyhatják el az épületet és az első vizsgálatok lezajlásáig a családtagok sem látogathatják őket. Érkezésüket a hazatérőket megvizsgálják, ennek első eredménye Szlávik szerint 24 órán belül, a megerősített eredmény néhány napon belül rendelkezésre áll.



Az új koronavírus járványát csütörtökön nyilvánította nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetté a Egészségügyi Világszervezet (WHO). A SARS (súlyos akut légzőszervi szindróma) vírussal azonos családba tartozó új koronavírus (nCoV-2019) influenzához hasonló tüneteket okoz, és súlyos légzőszervi panaszokkal járhat. A vírus Kínán kívül 20 országban jelent meg eddig. Világszerte több mint száz fertőzést fedeztek fel több mint húsz további országban. Kínában a vasárnap reggeli adatok szerint már 304 áldozatot szedett és 14 380 embert betegített meg. A Xinhua kínai állami hírügynökség Twitter-oldalán vasárnap arról is hírt adott, hogy 328 embert gyógyultan engedtek már haza.

Nemcsak cseppfertőzéssel, hanem az emésztőrendszeren keresztül is terjedhet az új koronavírus, jelentették be ugyancsak vasárnap kínai kutatók. Sok koronavírussal fertőzött páciens csak hasmenésre panaszkodott, és nem mutatott a vírusfertőzéssel járó klasszikus tüneteket, például lázat. A hasmenés annak jele lehet, hogy a vírus széklettel, illetve szájon át került a szervezetbe.

Lehetséges gyógymódról is érkezett hír a nap során. Két thaiföldi orvos azt állítja, hogy HIV-gyógyszerekkel és egy influenzaelleni orvosság kombinációjával sikeresen kezeltek egy súlyos állapotban lévő, koronavírusos beteget . A páciens egy 71 éves kínai nő, akinél már 48 óra alatt javulást értek el. A használt influenza-gyógyszer az oseltamivir, ami a MERS koronavírus kezelésére is használatos. HIV-gyógyszerből kettőt használtak, az egyik a lopinavir, a másik pedig a ritonavir. Kína már eddig is kísérletezett HIV-gyógyszerekkel az új koronavírus fertőzöttjein.