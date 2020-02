Luxemburg is betiltja a meddőséget okozó növényvédőt, amit az Orbán-kormány rendszeresen védelmébe vesz

A valószínűleg rákot is okozó glifozátot az év végéig teljes tilalom alá helyezi a hercegség.

Az uniós tagállamok közül - Ausztria után - másodikként, Luxemburg is betiltja a növényvédőként használt, de a méhek pusztulásában is komoly szerepet játszó, valamint kutatások alapján az emberi szervezetet is komolyan károsító glifozát alkalmazását. Az Euronews azt írja, a nagyhercegség felülvizsgálja, és visszavonja a hatóanyagra kiadott forgalomba hozatali engedélyeket, és az idei év végéig teljes tilalom alá helyezi a glifozátot. Ausztria és Luxemburg magánakciójára azért van szükség, mert

A glifozát használatának további következményei közt szerepel nők esetében a policisztás ovárium-szindróma (PCOS) valamint az endometriózis gyakoribbá válása, a spontán vetélés, méhen belüli magzati halál és a koraszülés, illetve a nemiség fejlődésének rendellenessége. A meddőség problémáját látszólag az Orbán-kormány is komolyan veszi: a meddőségi gyógyszerek éppen februártól váltak ingyenesek, miközben az ilyen kezeléseket szinte teljes egészében államosította a kormány.



Nagy István agrárminiszter nemrég még védelmébe is vette a szert, ráadásul nem is a gazdasági racionalitás érveit sorakoztatta fel mellette. Nagy a kormánytagtól meglepő módon a brüsszeli döntéshozók bölcsességét méltatva állt ki a glifozát további használata mellett, letagadva az annak veszélyességét bizonyító, és még az ENSZ számára is meggyőző tudományos kutatások létét is.