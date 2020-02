Tovább fúj a viharos szél szerdán is, még több hideget hoz magával

Szerda estig 5-10 fokkal hidegebb levegő érkezik hazánk fölé, tartósan viharos szél kíséretében.

Reggelig általában erősen felhős vagy borult marad az ég, de a Nyugat-Dunántúlon már kedden is vékonyodhat, szakadozhat a felhőtakaró. Több helyen, de egyre inkább a Dunától keletre fordulhat csak elő eső, estétől néhol havas eső, a hegyekben havazás is lehet. Az éjszaka folyamán keleten is egyre kevesebb helyen lehet csapadék, de már nem csak a hegyvidéki területeken, hanem az Alföld egyes részein is lehet halmazállapot-váltás. Szerdán fokozatosan másutt is vékonyodik, csökken a felhőtakaró, a délutáni órákban már nagy területen derült vagy kissé felhős, napos idő várható. Szerdán reggel, délelőtt főként a Dunántúlon és a Dél-Alföldön helyenként még lehet futó zápor, havas eső zápor, hózápor, majd megszűnik a csapadék. Kedden és éjszaka az északnyugati, szerdán pedig már az északi szelet kísérik nagy területen viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 2 és 8 fok között valószínű.

Időjárási helyzet Európában

Németország feletti középponttal sekély ciklont figyelhetünk meg, emiatt Közép-Európában sokfelé esik az eső, az Alpokban és a Kárpátokban havazik. 25 mm-t meghaladó napi csapadékösszeget több helyről is jelentettek. A ciklon előoldalán nyugati, délnyugati áramlással enyhe levegő érkezik az Ibériai-félsziget és Dél-Franciaország fölé, de jelentősen melegebb van a sokévi átlagnál a Kárpát-medencében és a Balkán-félszigeten is. Szerda estig az említett ciklonhoz tartozó hidegfront átvonulását követően hátoldali helyzet lesz jellemző, északnyugati, északi áramlással 5-10 fokkal hidegebb levegő érkezik hazánk fölé tartósan viharos szél kíséretében.