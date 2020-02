És akkor Németországban sikerült egy szélsőjobbos miniszterelnököt választani

Az impeachment procedúrájának vége, az amerikai elnök azonnal betámadta azt a republikánus szenátort, aki ellene szavazott.

Az amerikai szenátusban szerda este felmentették Donald Trump amerikai elnököt az ellene folytatott alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) keretében felhozott két vádpont - a hatalommal való visszaélés és a kongresszus akadályozása - alól, az elnök hivatalban marad. Az elnök elmozdításához kétharmados többséget kellett volna kapnia az erről szóló két indítványnak. Ez a feltétel azonban nem teljesült. A hatalommal való visszaélés vádpontról tartott szavazáson a Republikánus Párt soraiból egyedül Mitt Romney szenátor voksolt arra, hogy elítéljék Trumpot, akárcsak a demokrata szenátorok egésze. A Republikánus Párt, amelynek többsége van a szenátusban, azonban 52 szavazattal elbuktatta az indítványt. Hasonló sorsra jutott a második vádpont - a kongresszus akadályozásáról. A szavazásban 53 szavazattal 47 ellenében felmentették az alól a vád alól is Donald Trumpot. Ezt követően a szenátus hivatalosan lezárta a Trump ellen lefolytatott alkotmányos felelősségre vonási eljárást. Mind a Demokrata Párt, mind a Republikánus Párt vezetői megköszönték John Robertsnek, a tárgyaláson elnöklő főbírónak - aki egyébként az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság elnöke - a munkáját. Roberts kijelentette, reméli találkoznak még, de már "boldogabb körülmények között". A szenátusban a demokratáknak nem sikerült megszerezni a kétharmados többséget az elnök felmentéséhez, amivel gyakorlatilag hivatalosan lezárult az eljárás, amely három hétig tartott és az Egyesült Államok történetében a harmadik ilyen eset volt. Ennek ellenére nincs jele annak, hogy a megszületett eredmény véget vet az elkeseredett politikai küzdelemnek. A demokraták ugyanis kétségbe vonják az impeachment eljárás törvényességét azzal, hogy azon nem voltak tanúk. Egyben azzal vádolták meg a republikánusokat, hogy összejátszottak a Fehér Házzal a tények elleplezésében. Donald Trump a Twitter üzenőoldalon ünnepelte "győzelmét". Bejelentette egyben, hogy csütörtök délben - magyar idő szerint 18 órakor - beszédet mond a Fehér Házban. Azt írta, hogy félrevezető volt az ellene folytatott alkotmányos felelősségre vonási eljárás. Megjelentetett egyben egy 30 másodperces videót, amelyen ő látható újraválasztási kampányplakátok előtt, évtizedek és évszázadok múlva, a jövőben. Ehhez egy üzenet volt csatolva "Trump4eva" felirattal, ami azt jelenti, hogy mindörökké Trump. Az elnök ellen tavaly decemberben a képviselőházban indították az alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment). Az volt az egyik vád ellene, hogy visszaélt a hatalmával, amikor lehetséges politikai vetélytársa elleni vizsgálatra kérve nyomást gyakorolt egy idegen állam vezetőjére (Ukrajna elnökére) a 2020-as elnökválasztások előtt. Egy másik vádpontot is kezdeményeztek ellene, amely szerint akadályozta a kongresszust a történtek feltárásában. Donald Trump végig azt állította, hogy ő semmi rosszat nem tett. Majd azonnal élesen támadta a demokratákkal együtt szavazó Mitt Romney-t. E gyperces videót tett közzé republikánus szenátorról, a gyorsan váltakozó képkockák felidézték Romney szavait, amikor 2012-ben, még a Republikánus Párt elnökjelöltjeként, hálás köszönetet mondott Donald Trumpnak a támogatásáért, majd később, 2016 novemberében - amikor arról volt szó, hogy külügyminiszter lesz a Trump-kormányban - úgy nyilatkozott, hogy "Trump kiváló ember, aki jobb jövő felé vezetheti" Amerikát. A videó narrátorszövege leszögezte: Romney megpróbált "magát republikánusnak kiadva beszivárogni a Trump-adminisztrációba", de most egyértelművé vált, hogy a demokraták "titkos fegyvere". A videó "ravasz, megbízhatatlan, rejtőzködő" politikusként írta le Utah szenátorát. Mitt Romney már a szenátusi szavazás előtt kifejtette újságíróknak, hogy bár a második vádpontot - a kongresszus munkájának akadályozását - nem szavazza meg, de a hatalommal történő visszaélés vádját igen. Egyedüli republikánus volt, aki a demokratákkal voksolt, és az amerikai történelemben az egyetlen szenátor, aki valaha is arra szavazott, hogy a saját pártjából származó elnököt elmozdítsák. Trump legidősebb fia, ifjabb Don Trump szerdán este a Fox televíziónak adott interjújában "gyáva alaknak" nevezte Romneyt, aki szerinte üzletemberként felvásárolt cégeket, majd emberek garmadáját dobta ki az állásából és külföldre szervezett ki munkahelyeket, politikusként pedig mindig is változtatgatta a véleményét. "Ez az ember akar erkölcsi leckéket adni másoknak?" - fogalmazta kérdésbe ágyazva véleményét az ifjabb Trump, majd arra szólította fel a Republikánus Pártot, hogy zárja ki soraiból Romneyt. A Republikánus Országos Bizottság (RNC, a párt vezető szerve) elnöke, Ronna McDaniel - aki egyébként Romney unokahúga - közleményben üdvözölte a szenátus döntését Trump felmentéséről. McDaniel leszögezte: Trump elnök példátlan akadályoztatása közepette is betartotta ígéreteit és beindította Amerika nagy visszatérését.