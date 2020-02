Csökken a vírus terjedési üteme

A vírus eredetéről még mindig semmi biztosat nem tudni: a legelsőként diagnosztizált fertőzött nem is járt a gócpontként emlegetett halpiacon.

Tovább emelkedett az új koronavírus fertőzötteinek és halálos áldozatainak száma Kínában, a járvány még mindig Hupej tartományt sújtja elsősorban - derül ki a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság pénteken közzétett adataiból. Csütörtök éjféli adatok szerint országszerte 31 ezer 161 fertőzöttet diagnosztizáltak a járvány kitörése óta, akiknek közel 71 százalékát jelentették Hupej tartományból, míg a szárazföldi Kína többi részén ugyaneddig 9049 fertőzöttről adtak hírt. Péntekre virradóra országszerte 73 új halálesetet jelentettek az egy nappal korábbi adatokhoz képest, miközben a gyógyultak száma 387-tel összesen 1540-re emelkedett. Vagyis a kínai számok az alábbiak:



Hszi Csin-ping kínai elnök helyi idő szerint péntek reggel telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel a helyzetről. Hszi - aki szerint országa egészen biztosan képes a járvány legyűrésére - arra kérte az amerikai felet, hogy ésszerűsítse a járvány elleni óvintézkedéseit.



Pénteken Hupej kormányzó-helyettese, Jang Jün-jen arról adott i közleményt, hogy az ország többi részeiről immár 10 ezer egészségügyi dolgozót küldtek a tartományba, ugyanakkor további 2250 főre lenne szükség. Jang azt tanácsolta a kórházaknak, hogy ideiglenesen hívják vissza a jó egészségnek örvendő, nyugalmazott orvosokat és ápolókat.

A vírus okozta tüdőgyulladás-járvány tavaly decemberben jelent meg Vuhanban, Hupej tartomány székhelyén. Ugyan a fertőzések gócpontjaként kezdettől egy helyi hús- és halpiacot emlegettek, de azóta megerősítették, hogy a legelsőként diagnosztizált fertőzött nem járt a hatóságok által január elején bezárt piacon, így a vírus eredetének kérdésére még nem sikerült egyértelműen pontot tenni.



Több nyugat-balkáni postaszolgálat sem szállít kínai csomagot

Az utóbbi napokban nemcsak a szerbiai posta, hanem a nyugat-balkáni térség számos országának postaszolgálata is felfüggesztette a Kínába küldendő csomagok felvételét, és az onnan érkező küldeményeket sem mindig szállítják ki. Több százezer, de akár milliós nagyságrendű csomag maradt a kínai raktárakban is, mert egyre több légitársaság függeszti fel a Kínából érkező vagy oda tartó járatokat. Horvátországba például átlagosan havonta körülbelül egymillió csomag érkezik Kínából, de hasonló arányú a Szerbiába érkező csomagok aránya is. A teherhajóval történő szállítás egyelőre fennakadások nélkül üzemel - közölték a szerbiai hatóságok . A szerbiai posta tájékoztatása szerint ők maguk nem függesztették fel a csomagfelvételt és -szállítást, ám a repülőjáratok kimaradása miatt késhet a csomagok kézbesítése. Bosznia-Hercegovina viszont teljes mértékben felfüggesztette a Kínába irányuló postai csomagok felvételét, és tájékoztatásuk szerint onnan egyelőre nem fogadnak küldeményeket.