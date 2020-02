Fucsovics főtáblára jutott Rotterdamban

Férfi és női vonalon is teljes fordulót játszottak a kézilabda Bajnokok Ligájában, a mérleg: két győzelem, egy vereség, egy döntetlen.

A Telekom Veszprém 31-24-re verte a portugál FC Portót idegenben: a magyar rekordbajnok parádésan kezdett, lendületes, pontos játékkal 4-0-ra ellépett, a meccs azonban ekkor még nem dőlt el, mert a portugálok feltámadtak. Fordítani azonban nem tudtak, mert Vladimir Cupara a kapuban egészen elementáris erővel bizonyította, ezen az estén ő lesz a legjobb a pályán. Folyamatosan hozta a bravúrvédéseket, ám ennek ellenére a második félidőben mégis egy gólra megközelítették a Veszprémet a hazaiak: ekkor a Veszprém ismét komolyan vette önmagát, tíz perc alatt 7-1-es szériát produkált, magabiztos sikere egyáltalán nem volt veszélyben (24-31).

A MOL-Pick Szeged a dán Aalborgot fogadta a Tisza-parton, és a meccs a papírforma alapján országos egyesnek ígérkezett (októberben idegenben héttel nyert a Szeged), de a férfi kézilabda nem az a hely, ahol az ilyeneknek sok jelentőséget szabad tulajdonítani. A Szegednek végig komolyan kellett kapaszkodnia, hogy ne kerüljön végzetes hátrányba. A vége ennek megfelelően drámai lett: Mario Sostaric egyetlen találatra csökkentette a Szeged hátrányát, majd Dean Bombac betalált, ezzel a Pick – bár egyszer sem vezetett a mérkőzésen – egy pontot azért megmentett (26-26)!

Juan Carlos Pastor vezetőedző elismerte az ellenfél erényeit: „Gratulálok az Aalborgnak, fantasztikusan kézilabdázott, győzelmet érdemelt volna. Nem vagyunk olyan formában, amilyenben kellene lennünk. Még csak február van, sok célunk van, ezekre kell összpontosítanunk a jövőben. Nagyon pozitív, hogy a végén két góllal tudtuk döntetlenre menteni a meccset az utolsó 15 másodpercben, amit nem gondoltam volna.”

A nőknél a Bajnokok Ligája-címvédő Győr sincs a sorozat ezen szakaszában még csúcsformában, ami a román Valcea otthonában is kiderült: a pontatlan lövések miatt alacsony volt a színvonal, a hazaiak tíz, a vendégek 15 lövést rontottak, mégis a Győr nyerte a félidőt 10-6-ra… Különösen a hat lőtt román gól volt „karcsú” fél óra alatt, de ez nem a Győr hibája, a védekezése és a kapusa is hatékony volt. A végül kilenc góllal zárt norvég Veronica Kristiansen vezérletével tartotta előnyét az ETO, a címvédő kilenc góllal nyert idegenben (20-29). Danyi Gábor edzőt is meglepték a történtek: „Sok mindenre számítottam, csak arra nem, hogy kilenc góllal nyerünk. A hazai csapat technikai hibáit ki tudtuk használni, a védekezés és a kapus teljesítmény kiemelkedően jó volt, ennek köszönhetjük a nagyarányú győzelmet.”

A Ferencváros ellenben négy góllal kikapott az orosz bajnok Rosztov-Dontól: a vendégeket Amros Martín, a Győrrel korábban négyszer BL-t nyert mester irányította, aki amúgy az FTC-t dirigáló Elek Gáborral egykor közösen vitte a magyar női válogatottat is. A két edzőt tehát a szakmainál is közelebbi, már-már baráti szálak is összekötötték, ami külön spétet adott az Érden rendezett meccsnek. A hatékonyabban védekező oroszok a szünetben 19-14-re vezettek. De a második félidőben a Ferencváros lendületbe jött, összeszedetten és taktikusan kézilabdázott, egy 7-1-es sorozattal fordított, és a meccs háromnegyedénél – első alkalommal – átvette a vezetést! A hajrára azonban elfogyott a szufla, az igazán becsülettel harcoló FTC-t begyalulta a Rosztov (31-35). Ilyen sok gólt azonban a szezonban még senki nem lőtt nekik, mint Háfra Noémiék.

Elek Gábor így értékelt: „Elismerésem Ambros Martínnak és a Rosztovnak, megérdemelten nyertek. Az első félidő bizonyos szakaszaiban túlságosan megadtuk magunkat. A második felvonásban egészen más csapatunk jött ki a pályára, nagyon büszke vagyok arra a húsz percre, ugyanakkor bánatos is az utolsó szakasz miatt. Úgy érzem, a hitünk nem volt elég ezen meccsen, és ez roppant szomorúvá tesz.” Ambros Martín érthetően nem volt szomorú: „Nagy öröm ilyen atmoszférában játszani. Nagyon fontos volt a győzelem, és még örömtelibb, hogy kiélezett csatában szereztük meg. Jó volt látni, hogy az FTC egy pillanatig sem adta fel, fontos volt, hogy végig higgadtak tudtunk maradni.”