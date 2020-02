Az Oscar pedig...

Magyar idő szerint hétfő hajlani kettő órakor kezdődik a 92. Oscar-gála a Los Angeles-i Dolby Theatre-ben. Áttekintettük a főbb kategóriák jelöltjeit, esélyeseit. Megtippeltük a lehetséges díjazottakat arra tekintettel is, hogy nem mindig az a művész vagy film kap díjat, aki, ami megérdemelné.

Legjobb film Az aszfalt királyai Az ír Jojo Nyuszi Joker Kisasszonyok Élősködők 1917 Volt egyszer egy... Hollywood Házassági történet Az idei felhozatal viszonylag kiegyensúlyozott, szinte mindegyik hollywoodi produkció rajta van, amelyik úgy igazán számított az elmúlt esztendőben. Egyelten érthetetlen hiányt látok: Terrence Malick A Hidden Life című, Cannes-ban is versenyző drámáját, mely az osztrák Franz Jägerstätter igaz történetét dolgozza fel, aki nem volt hajlandó bevonulni a német hadseregbe és harcolni a náci eszmékért. A második világháború témáját sokkal lazább hangvételben dolgozza fel a Jojo Nyuszi, míg a legesélyesebbnek tartott 1917 is háborús akció, mely az igazi heroizmust magasztaló látványfilm és így a régi hollywoodi tradíciók előtt hajt fejet. Érdekes, hogy a jelöltek között van egy házaspár (Noah Baumbach és Greta Gerwig), így családon belüli versenyt is látunk a Házassági történet és a Kisasszonyok párharcában. Klasszikus álomgyári dráma Az aszfalt királyai, mely ugyan remek darab, de innovációban nem ér fel a Joker, a Volt egyszer egy... Hollywood vagy az Élősködőkkel szemben. Amúgy utóbbi jelenléte igazi bravúr, hiszen nem angol nyelvű filmként a kritikusokkal szemben és a mozikban is helytállt. A nagy kérdés: van-e annyira reformszemléletű az Amerikai Filmakadémia szavazótábora, hogy nem amerikai filmet hozzon ki a legjobbnak? Nyerni fog: 1917 Amelyik megérdemelné: Élősködők Legjobb rendező Martin Scorsese (Az ír) Todd Phillips (Joker) Sam Mendes (1917) Quentin Tarantino (Volt egyszer egy... Hollywood) Bong Joon-hoo (Élősködők) Brutális mezőny, mindenki mellett tudnék érvelni, de végül csak egyvalaki kapcsán emelem fel a szavam: az hogyan lehetséges, hogy Quentin Tarantino eddig még soha nem kapott rendezői Oscart? Nyerni fog: Sam Mendes (1917) Aki megérdemelné: Quentin Tarantino (Volt egyszer egy... Hollywood), vagy Bong Joon-hoo (Élősködők) Legjobb színész Antonio Banderas (Fájdalom és dicsőség) Leonardo DiCaprio (Volt egyszer egy... Hollywood) Adam Driver (Házassági történet) Joaquin Phoenix (Joker) Jonathan Pryce (A két pápa) A díjkiosztónak az a kategóriája, ahol nem nyerhet senki más, csak Joaquin Phoenix. Még akkor is, ha mostanában egyre kevésbé konvencionális köszönőbeszédeket mond. Nyerni fog: Joaqin Phoenix (Joker) Aki megérdemelné: Joaqin Phoenix (Joker) Legjobb színésznő Cynthia Enrivo (Harriet) Scarlett Johansson (Házassági történet) Saoirse Ronan (Kisasszonyok) Charlize Theron (Botrány) Renée Zellweger (Judy) Bajban vagyok ezzel a kategóriával, mert úgy igazából senki sem eget rengetően jó a jelöltek közül. Zellweger előnye, hogy klasszikus hollywoodi karaktert alakít (Judy Garland), melyben a maszkmesterek is sokat segítettek neki, így győzelme igen valószínű. Nyerni fog: Renée Zellweger (Judy) Aki megérdemelné: Scarlett Johansson (Házassági történet) Legjobb férfi mellékszereplő Tom Hanks (Egy kivételes barát) Anthony Hopkins (A két pápa) Al Pacino (Az ír) Joe Pesci (Az ír) Brad Pitt (Volt egyszer egy... Hollywood) A bukmékerek szerint ez a kategória Brad Pitté. Oké, legyen, bár a Thelma és Louise-ban játszott már hasonlóan nagyot. Joe Pesci viszont olyat mutatott Az írben, mint eddig még soha. Nyerni fog: Brad Pitt (Volt egyszer egy... Hollywood) Aki megérdemelné: Joe Pesci (Az ír) Legjobb női mellékszereplő Kathy Bates (Richard Jewell balladája) Laure Dern (Házassági történet) Scarlett Johansson (Jojo Nyuszi) Florence Pugh (Kisasszonyok) Margot Robbie (Botrány) Laura Dern botrányosan ironikus és kegyetlenül humoros a házassági történetben. Kathy Bates viszont átütően drámai. Nyerni fog: Laura Dern (Házassági történet) Aki megérdemelné: Kathy Bates (Richard Jewell balladája) Legjobb eredeti forgatókönyv Tőrbe ejtve (Rian Johnson) Házassági történet (Noah Baumbach) 1917 (Sam Mendes és Krysty Wilson-Cairns) Volt egyszer egy... Hollywood (Quentin Tarantino) Élősködők (Bong Joon-ho és Han Jin Won) Erős mezőny, bár az 1917 című látványfilm a két mondatban összefoglalható cselekményével kicsit kakukktojás. Nyerni fog: Élősködők (Bong Joon-ho és Han Jin Won) Aminek nyernie kéne: Házassági történet (Noah Baumbach) Legjobb adaptált forgatókönyv Az ír (Steve Zaillian) Joker (Todd Phillips és Scott Silver) Jojo Nyuszi (Taika Waititi) Kisasszonyok (Greta Gerwig) A két pápa (Anthony McCarten) Greta Gerwig dramaturgiai szempontból csodásan adaptálta filmre Louisa May Alcott azonos című regényét. Azzal, hogy az idővonalakkal elkezdett játszani, megteremtette a saját szerzői világát. Nyerni fog: Kisasszonyok (Greta Gerwig) Aminek nyernie kéne: Kisasszonyok (Greta Gerwig) Legjobb nemzetközi film Corpus Christi (Lengyelország) Honeyland (Észak-Macedónia) Fájdalom és dicsőség (Spanyolország) Élősködők (Dél-Korea) Les Miserables (Franciaország) Szinte 100 százalék az Élősködők győzelme, de ha megnyerné a legjobb filmet, akkor milyen buli lenne, ha a szupertehetséges Ladj Ly aranyozódna be? Ami nyeri: Élősködők Aminek nyernie kéne: A nyomorultak Legjobb animációs film Így neveld a sárkányodat 3. Keresem a testem A hiányzó láncszem Klaus Toy Story 4. A cannes-i Kritikusok hetén debütált Keresem a testemet az egyedüli szerzői mű a mezőnyben, de azért az Oscar mindig Hollywood ízlését tükrözi, legyen az bármilyen. Ami nyeri: Toy Story 4 Aminek nyernie kéne: Keresem a testemet Legjobb dokumentumfilm Az amerikai gyáregység The Cave The Edge of Democracy For Sama Honeyland Kínai befektetők, akik az amerikai munkást akarják megmenteni? Kit érdekel e mellett bármi olyan, ami a világ másik végén történő szenvedésekről szól? Ami nyeri: Az amerikai gyáregység Aminek nyernie kéne: For Sama