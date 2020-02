Tiltakozók rohamozták meg a Néprajzi Múzeumot

A haza tönkrement, a világ szétesett, a köztársaság halott, közösségünk áldatlan állapotban van – ezekkel a mondatokkal kezdte idei évértékelő beszédének lényegi részét Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, volt kormányfő.

Szavai szerint azok, akik ma a nemzet fogalmával kelnek és fekszenek, kirekesztő módon csak önmagukat értik ide, pedig liberálisok, baloldaliak és konzervatívok együtt alkotják a nemzetet. Márton Áron erdélyi püspököt idézte, aki szerint az emberért ki kell állni, bármilyen is legyen a hite vagy bőrének színe. Ilyen értelemben – tette hozzá – a magyar kormány szemében mindenki bevándorló, aki nem olyan, mint ők, s nem azt gondolja a világról, amit a hatalom. Gyurcsány szerint most nem keresztény, hanem klerikális kormány uralkodik. Felelevenítette, hogy a megszüntetett Népszabadság – amelynek, mint mondta, még volt tisztessége és becsülete – hírt adott az első Orbán-kormány idején arról: a magyar miniszterelnök Márai Sándor kötetet vitt Londonba Tony Blairnek, akinek idézte az író ismert szavait: „Én magyar vagyok, és keresztény, de elsőbbrendűen vagyok ember, s ha emberi voltom és hitem rovására követelnék – mint ahogy követelték nemrégen! –, hogy magyar és keresztény legyek, megtagadnám mindkettőt." Hozzátette: ma Magyarországon a kormány elvárásai szerint már nem elég fehérnek, kereszténynek és heteroszexuálisnak lenni – utalt Niedermüller Péter nagy vitát kiváltó mondatataira –, hanem fideszesnek is kellene lenni. Mindenki, aki nem tartozik ebbe a kategóriába, az ő megítélésük szerint nem a nemzet része – mondta.

Ezt követően statisztikai adatokkal és grafikonokkal támasztotta alá, miért nem lett jobb ez az ország az elmúlt kilenc évben: a GDP növekedés, a bérek terén számos közép-európai ország megelőz bennünket, itt a legkisebb a minimálbér az átlagbérekhez képest, a jobboldali adó és szociálpolitika pedig nálunk teremti meg a legnagyobb jövedelmi különbségeket. – Ez a felső tízezer kormánya, a nehezen élők megtaposójának kormánya – mondta. A megelőzhető halálesetek száma nálunk a legtöbb Európában, az egy főre vetített egészségügyi kiadások terén viszont az utolsó helyen kullogunk. Ennek illusztrálására bemutatta, mit kapott aznap reggel egy beteg egy budapesti kórházban reggelire: egy dekagramm vajat, egy szelet szalámi, és egy szelet kenyeret. – Ezt a kormányt csak teljes összefogással lehet legyőzni, vagy sehogy – jelentette ki a volt kormányfő. – Nem egymást kell szeretni, hanem a hazát. Lehet ekézni a szocialista pártot, de ma az ellenzéki palettán ők azok, akik a legnagyobb erőfeszítéseket teszik azért, hogy a legnagyobb nehézségben élők sokasága azt érezhesse, hogy meghallják a szavukat – tette hozzá. A Jobbik szerinte szembenézett a múltjával, s azt keresi, hogyan lehet egy nemzeti jobboldali pártot építeni a populista Fidesszel szemben. A Momentum egy új korosztály százezreit hozta be a politikába, az LMP zöld alternatívát épít, a Liberálisok pártelnökét a DK országgyűlési frakciója fogadta be, a Párbeszéd főpolgármestert adott – sorolta. Hozzátette: egy reménybeli koalíciós kormány megteremtésén fáradozik, amelynek egyik – és hangsúlyozottan egyik – szereplője kíván lenni ő maga is. Majd arra szólította fel a hallgatóságát, hogy vigyázzanak egymásra, mert ha győznek a következő választáson, a kisebbségbe szoruló Fidesz olyan rohamot indít majd ellenük, amihez képest 2006 „kutyafüle” volt, s ezt csak akkor tudják kivédeni, ha összezárnak.