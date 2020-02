Meglepetés az Oscaron: tarolt és történelmet írt az Élősködök

A dél-koreai Élősködők négy kategóriában nyert, a nagy győztesnek várt 1917-nek maradt a legjobb operatőr díja. A legjobb női főszereplő Renée Zellweger, a férfi persze Joaquin Phoenix.

Az Élősködők a 92. Oscar-díj nagy nyertese: Bong Joon Ho filmje négy kategóriában is nyert, ráadásul a legfontosabbakban. A legjobb film díja mellett besöpörte a legjobb nemzetközi filmért járó szobrot, Bong Jon Ho megkapta a legjobb rendezőnek járó díjat (ezzel olyan legendákat utasított mag mögé, mint Martin Scorsese, Sam Mendes és Quentin Tarantino) Jin Won Hannal közösen pedig a legjobb eredeti forgatókönyvért is díjazták. A legjobb film díjával történelmet is írt, ez volt ugyanis az Oscar-díj történetében az első nem angol nyelvű alkotás, ami megnyerte a tulajdonképpeni fődíjnak számító elismerést. A film családi szatíra: két család, egy szegény és egy gazdag família életén keresztül mutatja be a társadalmi szakadék okozta problémákat. A legnagyobb esélyesnek tartott 1917-nek be kellett érni a hangkeverés, a vizuális effektek, illetve az operatőri munka elismerésével.

A legjobb férfi főszereplő díja nem volt meglepetés, azt már mindenki odaadta előre Joaquin Phoenixnek a Jokerért. Meg is kapta, teljesen megérdemelten. A női főszereplőnél nem volt ennyire egyértelműen kiemelkedő alakítás, de nem volt túl nagy meglepetés, hogy Renée Zellweger kapta a díjat Judy Garland megformálásáért. Laura Dern a Házassági történetért, Brad Pitt pedig a Volt egyszer egy Hollywoodért kapta meg a legjobb mellékszereplő Oscar-díját. Míg Brad Pitt korábban már producerként kiérdemelt egy Oscar-díjat a 12 év rabszolgaság című filmért, és Zellwegernek is volt már díja a filmakadémiától a Hideghegyben mellékszereplőként nyújtott alakításáért, Phoenix és Dern most először lettek Oscar-díjasok.

Legjobb animációs film: Toy Story 4. Legjobb animációs rövidfilm: Hair Love Legjobb eredeti forgatókönyv: Élősködők (Boon Joon Ho és Jin Won Han) Legjobb adaptált forgatókönyv: Taika Waititi (Jojo Nyuszi) Legjobb élőszereplős rövidfilm: The Neighbours’ Window Legjobb díszlet: Volt egyszer egy… Hollywood Legjobb jelmez: Kisasszonyok Legjobb dokumentumfilm: American Factory Legjobb rövid dokumentumfilm: Learning To Skateboard In A Warzone (If You Are a Girl) Legjobb női mellékszereplő: Laura Dern (Házassági történt) Legjobb férfi mellékszereplő: Brad Pitt (Volt egyszer… egy Hollywood) Legjobb hangvágás: Az aszfalt királyai Legjobb hangkeverés: 1917 Legjobb operatőr: Roger Deakins (1917) Legjobb vágás: Az aszfalt királyai Legjobb vizuális effektek: 1917 Legjobb smink és haj: Botrány Legjobb nemzetközi film: Élősködők Legjobb filmzene: Hildur Guðnadóttir (Joker ) Legjobb dal: Elton John és Bernie Taupin (Rocketman) Legjobb rendezés: Bong Joon Ho (Élősködők) Legjobb férfi főszereplő: Joaquin Phoenix (Joker) Legjobb női főszereplő: Renée Zellweger (Judy) Legjobb film: Élősködők