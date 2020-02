Mészáros Lőrincékhez kerülhet a fél ország áramellátása

A Mészáros Lőrinc-féle Opus pályázik az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-re. Ez a cég szolgáltatja a villamos energiát a teljes Dunántúlon, illetve a Tiszántúl nagy részén.

Az Opus Global kötelező érvényű ajánlatot tett az E.On Energiakereskedelmi Kft.-re - tette közzé reggel a kormányfői strómanként számon tartott Mészáros Lőrinc tőzsdei cége. Az árajánlatba nem avatták be a közönséget. Az iratból kiderül, hogy a német E.ON pályázatot írt ki a lakossági áramszolgáltatást is végző kft.-je eladására. Most az utolsó tárgyalási körbe került - meg nem nevezett - jelentkezők dolgozhatják ki végső ajánlatukat. Ha Mészáros Lőrinc cége győzne, a teljes Dunántúlon, illetve a Tiszántúl nagy részén átvennék a számításunk szerint mintegy 2,5 millió lakossági fogyasztó áramellátását. Ez a villamosenergia-hálózatra kötött összes hazai háztartás körülbelül fele. De átkerülnének az Opushoz a kft.-vel országosan szerződött társaságok, gyárak és közintézmények is. Elemzők megjegyzik: bár az Opus évek óta folyamatos felvásárlásokat hajt végre az energiaágazatban, a kereskedelemben - no pláne a hatósági áras lakossági szolgáltatásban - eddig nem vetette meg a lábát. Az Opus 2018-2019 között először megszerezte az ország második legnagyobb áramtermelője, a Mátrai Erőmű 73 százalékát. Ennek pikantériája, hogy - legalábbis az erőműcég mai közgyűlési meghívója tanúsága szerint - az Opus Csoport épp most adhatja el erőműrészvényeit az állami MVM-nek. Ezután tavaly a szintén kormányfő-közeli MET-től megvették a kelet-magyarországi gázhálózati cég, a Tigáz felét. Az év végén pedig az E.ON igen bonyolult németországi összeolvadási ügylete hullámán leszerződtek az E.ON Tiszántúli Áramhálózati (E.ON Titász) Zrt. megvételére is. Igaz, utóbbi ügylet még nem zárult le. Az Opus részéről több szempontból is fontos váltás, hogy a hálózatok után a kereskedelemre is kiterjesztik érdeklődésüket. Míg a hálózatüzemeltetést biztos pénznek tartják, a politikailag mélyen átitatott áramszolgáltatás rendkívül kockázatos. Az E.ON e tevékenységét 2007-ben külön cégbe, az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-be szervezte, ám azt 2017-ben teljesen lerongyolódva, évi több milliárdos veszteségektől mínuszba csúszott vagyonnal olvasztotta be a most eladásra szánt E.ON Energiakereskedelmi Kft.-be. Utóbbi társaság elérhető, 2018-as pénzügyi beszámolójában külön feltüntetett, "egyetemesnek" hívott lakossági szolgáltatás arra az érvre még brutálisabb, 17 milliárdos buktát mutat. Más tevékenységeik révén ugyanakkor a kft. egészének veszteségét sikerült "csak" 3,5 milliárdosra kihozni, miközben az azt megelőző 2017-es évben lakossági ellátás híján még négymilliárdos profitot értek el.

Az eladásra amúgy minden bizonnyal az E.ON és az RWE Innogy nevű leányvállalata rendkívül bonyolult, a magyar közműágazatban is komoly átalakulást hozó németországi eszközcseréje nyomán kerül sor. Amiként arról beszámoltunk, az Európai Bizottság ennek engedélyezése fejében kötelezte az E.ON-t magyarországi kereskedelmi üzletága értékesítésére. (Bár ez elvileg csak a lakosságon kívüli üzletelésre vonatkozott, az E.ON a mostani eladás előtt e két tevékenységét nem választotta ismét külön.) Értesüléseink szerint, bár a német ügylet nyomán az Elmű hálózata, valamint az Elmű és az ÉMÁSZ áramszolgáltatási üzletága is az E.ON-hoz kerülne, ez az ügylet még nem zárult le. Így a fővárosi és észak-magyarországi áramszolgáltatás a most napvilágra került eladással nem kerülne át Mészáros Lőrincékhez. A dél-magyarországi áramszolgáltatást pedig (az ottani hálózatot is tulajdonló) állami MVM végzi. (Az ügy bonyolultságára jellemző, hogy a német ügylet hullámán az MVM bejelentkezett az ÉMÁSZ hálózatára is.) Ha tehát az E.ON Energiakereskedelmi Kft. az Opushoz kerülne, a Titász területén az Opus fedné le a hálózatüzemeltetést és az áramszolgáltatást is. A Dunántúlon pedig az E.ON kezében maradó hálózaton, "társbérletben" végezné az áram eladását és a számlák beszedését. Az ügylet kapcsán többektől hallottuk, hogy a fél ország áramellátása csak átmenetileg kerülne Mészáros Lőrincékhez, hisz a lakossági üzletág végcélja voltaképp az MVM. Azt, hogy akkor most miért nem az MVM a közvetlen vevőjelölt, magyarázhatják a bonyolult uniós versenyszabályok, amiket akár sérthetne is egy első körös MVM-vétel. Szintén megjegyzendő: bármennyit is ajánljanak Mészárosék az E.On Energiakereskedelmi Kft.-ért, ezt követően lakossági áramfogyasztóikból már csak bajosan látnak pénzt. E fogyasztói kör ugyanis a négy-öt évvel ezelőtti gázszolgáltatási példa nyomán már csak lényegében ingyen adható át az arra jelentkezőnek, ami bizonyára az állami MVM lenne. A mostani ügylet vételára tehát becslések szerint az eszközügyletek töredékére, legfeljebb néhány milliárd forintra rúghat. Az érintettektől érdeklődtünk, ha válaszolnak, közöljük.