Kötelezettségszegési eljárás indul Magyarország ellen pénzmosási szabályok miatt

A párizsi már korántsem olcsó felvágott, a kenyér ára pedig az egekbe szökött.

Sosem került még olyan sokba a nagybevásárlás, mint most, írja a privatbankar.hu "árkosár-felmérésének" eredményei alapján. Hajszál híján 21 ezer forint lett a számla végösszege, igaz az áremelkedés némiképp lassult. Az Auchan, az Interspar és a Tesco egy-egy egységét február 10-én járta végig a lap. A három áruház átlaga már csak 21 forinttal van 21 ezer forint alatt - a 20 979 forintos átlagos végösszeg történelmi csúcsot jelent. A különbség továbbra sem jelentős az egyes áruházak között, kicsi a szórás - mindössze 675 forint. Olyan nagyot akkor sem tudnánk spórolni, ha mindent ott vennénk meg, ahol a legolcsóbban adják: ez esetben 19 775 forint lenne a vásárlás végösszege. Az alig 1200 forintos spóroláshoz pedig három helyre kellene ellátogatnunk, ami hamar elvenné a minimális árelőnyt is. Az előző hónaphoz képest nagyot drágult a tej, a sajt és a narancslé, mindhárom termék 14 százalékkal kerül többe. 19 százalékkal olcsóbb lett viszont az alma, 13-mal a csirkemellfilé és a liszt, 10-zel a kávé és a tea, mint januárban. Egy év alatt a legnagyobb mértékben a sertéspárizsi drágult - a sertésinfluenza felborította a sertéshús piacát, az árak az egekben, ami a csemegepultokban is meglátszik. Közel 40 (!) százalékkal kérnek többet most a sertéspárizsiért, mint tavaly februárban, kilónként jó 2100-2200 forintot elkérnek érte. 26 százalékkal drágult egy év alatt a rizs, 20 fölött a tojás, a sajt és egyes üdítők. 10 százalékot meghaladó éves áremelést mértünk a cukornál, a száraztésztánál és a tejfölnél, de dübörög a kenyéráremelés is, egy év alatt 14 százalékkal került nagyobb szám az árcímkére. Jelentősebb, 10 százalékot meghaladó éves árcsökkenést csak a margarinnál, a csirkemellnél és a kávénál mért a privatbankar.hu.