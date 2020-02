A láthatatlan Fidesz, a kormányzó és a vendégjelöltek

Történelmet ír a dunaújvárosi választókerület vasárnapi országgyűlési voksolása két szempontból is: először sorakozik fel a teljes ellenzék egy parlamenti jelölt mögött, miközben a kormánypártok nem találtak saját aspiránst, ezért egy függetlent támogatnak.

Az önkormányzati választáson az ellenzéki összefogás mind a tíz körzetben győzött Dunaújvárosban, s jelöltjük, a jobbikos Pintér Tamás lett a polgármester. Pintér volt addig az újvárosi választókerület parlamenti képviselője, így le kellett mondania, ezért időközi választást rendeznek a megüresedett posztért. A Jobbikot, a teljes baloldalt, a Momentumot és az LMP-t integráló ellenzék Pintér Tamás asszisztensét, a szintén jobbikos Kálló Gergelyt indítja a hétvégi voksoláson. Sokan lefutottnak látják a vasárnapi választást, hisz Pintér 2018-ban csupán a Jobbik támogatásával is nyert, most pedig Kálló mögött felsorakozott a kormánypártokra októberben megsemmisítő vereséget mérő teljes ellenzék. Ráadásul a Fidesz-KDNP tandemje Fejér megyében elbizonytalanodott a történtek hatására, s nem állított saját jelöltet. Végül beálltak a függetlenként induló iváncsai polgármester, Molnár Tibor mögé. A fentiek ellenére számos jele van annak, hogy "ez a meccs nem lefutott." Pintér bejáratott és népszerű politikus a városban, ezzel szemben Kállót – bár másfél éve ideje javát Pintérnek segítve a városban és környékén tölti – kevesen ismerik a kerületben. Tudni kell, hogy kilenc település tartozik a kerülethez, s a nem dunaújvárosiak adják a szavazók erős 40 százalékát – elképzelhető, hogy utóbbiak inkább Molnárra ikszelnek. Beszéltünk ugyanis adonyi, ercsi, pusztaszabolcsi szavazókkal, s ők mintha az iváncsai polgármestert pártolnák, mondván, ha újvárosi lesz a képviselő, akkor a környéknek kevesebb segítség jut majd. Az előbbiek ellenére, ha a választási részvétel meghaladja az 50 százalékot, akkor Kálló az esélyes. A 2018-as és a tavalyi választási eredmények alapján az ellenzéki összefogás akár fölényesen is nyerhet, ha magas lesz az érdeklődés. Ám ha 40 százalék alatti lesz a részvétel, akkor a fegyelmezett Fidesz-szavazók pajzsra emelhetik Molnár Tibort. Vagyis az ellenzék legnagyobb ellenfele az érdektelenség. Beszélgetve az újvárosiakkal visszaköszönt az a válasz, hogy a választásnak nincs tétje, ezért sokan nem mennek majd el. A 35 esztendős Kálló Gergely szerint viszont komoly a tét vasárnap: egy Fidesz-győzelem erősítené a párt táborának önbizalmát és a parlamenti kétharmadot. Kálló lát arra esélyt, hogy a Fidesz 2022-ig elveszíti alkotmányozó többségét. Arra építi ezt, hogy Simonka Györgyöt és Boldog Istvánt elítélhetik a bíróságon, s akkor oda a kétharmad. Ám ehhez az újvárosi körzetet meg kell tartani. Kálló arra is lát esélyt, hogy a parlamentben ellenzékiként is érhet el eredményt. Például a korkedvezményes nyugdíjak visszaállítása ügyében. Ez itt azért is fontos kérdés, mert a dunai vasmű dolgozóinak az egészségét gyakran idő előtt megrokkantja a kohó melletti munka. Azt is fontosnak tartja Kálló, hogy a kormány kössön stratégiai szerződést a – 4500 embernek megélhetést adó - vasművel, és az állam szálljon be az orosz-ukrán tulajdonú cég környezetkímélő beruházásaiba. Szerettünk volna beszélni Molnár Tiborral, ám a Fidesz errefelé meghatározó személyiségével, Dorkota Lajossal jó kapcsolatot ápoló polgármesternek nem volt erre ideje. Molnár 2017-ben lett a 2800 lelkes Iváncsa polgármestere, s ősszel újra bizalmat kapott a településen. Szórólapján azt ígéri, hogy a kötelező pártfegyelemtől továbbra is független akar marad. Nála is a vasmű az egyik kiemelt kampány-téma, amiképp környezetvédelem is. A vasárnapi voksoláson további öt jelölt is elindul. Közülük csak egy ismert helyben, ő Sürü Renáta, Dunaújváros januárban – közös megegyezéssel – távozó jegyzője. Sürü húsz éve dolgozik jegyzőként, az utolsó öt évben Újvárosban volt az, s érezte, jobb, ha megy, mert az új vezetés nem számít rá. A 49 esztendős jogász azért vágott bele a jelöltségbe, mert városában sokan biztatták. Úgy tűnt, a Fidesz saját jelölt híján majd őt támogatja, ám – állítólag – a párt azért nem tette meg ezt, mert attól tartottak, hogy a kampány során az ellenzék előszed a távozó jegyzőre „húzható” hibákat. Ami a további jelölteket illeti: a székesfehérvári Árgyelán János a Mi Hazánk Mozgalom embere, korábban a Jobbik színeiben bejutott a megyei közgyűlésbe, itt azonban szinte senki se hallott róla. Borbély József kecskeméti asztalosként jó tíz éve Apostoli Magyar Királyság kormányzójának kiáltotta ki magát, és "létrehozott" egy nem létező bankot. Ő 2015-ben Tapolcán, időközi parlamenti választáson indult. Fura mód egy másik jelölt, Törökné Juhász Ilona is ezt tette, akiről errefelé semmit se tudnak az általunk kérdezett választók. A Zöldek színeiben rajthoz álló Medveczki Zoltán is „rutinos” jelölt, a szobi férfi 2014-ben Vác, 2017-ben Paks polgármesteri székéért szállt harcba, felejthető eredménnyel.