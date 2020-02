Két jármű karambolozott Sükösdnél, öten megsérültek

Megrovást kapott.

Bigámia miatt indult eljárás egy csongrádi nő ellen, az ügyészség megrovásban részesítette az asszonyt - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t. Szanka Ferenc közölte, a magyar állampolgárságú nő 2007 augusztusában kötött házasságot Olaszországban egy olasz férfival. 2018 májusában azonban a csongrádi polgármesteri hivatalban bejelentette házasságkötési szándékát egy másik férfival. A nő ekkor úgy nyilatkozott: hajadon családi állapotú. Augusztus 11-én Csongrádon házasságot is kötöttek, annak ellenére, hogy az asszony korábbi házassága érvényben volt, azt csak 2019. május 22-én jogerőre emelkedett határozatával bontotta fel az illetékes olasz bíróság. A nő korábbi házasságának érvényes fennállásáról senkit, így új férjét sem tájékoztatta. A kettős házasság bűntette miatt a csongrádi jegyző feljelentése alapján indult eljárásban a járási ügyészség a büntetőeljárást megszüntette, és a nőt megrovásban részesítette. Ezt arra figyelemmel tette, hogy a cselekmény az elbíráláskor már nem vagy olyan csekély fokban volt veszélyes a társadalomra, hogy a törvény szerint alkalmazható legkisebb büntetés kiszabása is szükségtelen. Tekintettel voltak a gyanúsított büntetlen előéletére, beismerő nyilatkozatára, a cselekmény elkövetését megbánó magatartására is - tudatta a csoportvezető ügyész.