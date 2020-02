Rosszullétet és persze fejfájást okoz az időjárás

A hideg- és a melegfrontra érzékenyeknek is panaszokat okozhat a kettősfront, amelynek intenzitása csak estétől kezd csökkenni.

A hideg- és melegfrontra érzékenyek is érezhetik a pénteken kettősfront hatását, amely a Dunántúlon estétől kezd fokozatosan gyengülni. Arrafelé főleg délelőtt, máshol azonban egész nap keringési és vérnyomásproblémákat okozhat, többek között vérnyomás-ingadozást, emésztési problémákat és rosszullétet is. A szívbetegeket is megviselheti a megterhelő humánmeteorológiai helyzet, ezért jobb kerülni a nagyobb erőfeszítéseket igénylő tevékenységeket: a szellemei és a fizikai igénybevételeket is. Országos lehet a fejfájás, akár a migrén is kialakulhat, és sokan érezhetnek akár ok nélküli ingerültséget is, ami a hangulatra is rányomhatja a bélyegét – írta olvasható a Meteo Klinika honlapján