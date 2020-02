Napsütéses, kora tavaszi időt hoz a hétvége

Jogerős elítélése miatt távoznia kellene posztjáról Alsószentmárton polgármesterének, ám ő maradni akar.

Budai László, Alsószentmárton első embere 2017 júniusában három rokonával összefogva bántalmazta a falu kocsmájának és boltjának gazdáját, Mali Zoltánt, aki a közeli Drávapiski polgármestere. A bíróság Budait - csoportos garázdaság és súlyos testi sértés bűncselekményében elmarasztalva - egy év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte januárban. A 60 esztendős férfi ellen több per is folyik, egy másik eljárásban hűtlen kezelésért találták őt bűnösnek, mivel feleségét az indokoltnál több pénzért alkalmazta takarítónőként a polgármesteri hivatalban. Ezért 8 hónap szabadságvesztést róttak ki rá, amit ugyancsak felfüggesztettek. A 2011-es önkormányzati törvény szerint, az a képviselő, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerős szabadságvesztésre ítéltek, méltatlanná válik posztjára, ezért távoznia kell. A jogszabály nem tesz különbséget aközött, hogy valakit letöltendő vagy felfüggesztett börtönre ítélnek. A méltatlanságot a szentmártoni képviselő-testületnek kell kimondania, ám a grémium eddig ezt nem tette meg, és nem is tervez az ügyben ülést összehívni. Kerestük az 1300 lelkes, dél-baranyai falu jegyzőjét, ám ő beteg, így nem beszélhettünk vele. Elértük viszont Budai Lászlót, aki azt mondta, nem távozik, mert szerinte a törvény alapján nem vált méltatlanná hivatalára. Megkérdeztünk több, a közigazgatásban jártas jogászt, s ők úgy fogalmaztak, hogy a méltatlanság ebben az esetben nem lehet kérdéses. Az ügyben a kormányhivatalnak kell majd lépnie. Ez – várhatóan – a jövő héten megtörténik. A kormányhivatal úgy jár el, hogy bírósághoz fordul, s a méltatlanságot a bíróságnak kell megállapítania. Ha ez megtörténik, akkor Alsószentmártonban időközi polgármesterválasztást kell tartani.