Lendületből rúgta fejbe a buszsofőrt a részeg munkás

A gyanú szerint a férfi tavaly decemberben megütött egy nőt az egyik V. kerületi szórakozóhelyen.

A Budai Központi Kerületi Bíróság letartóztatott egy 31 éves – illegálisan Magyarországon tartózkodó – nigériai férfit, aki a gyanú szerint tavaly decemberben megütött egy nőt az egyik szórakozóhelyen. A férfit testi sértés miatt a német hatóságok is keresték – írja a police.hu A rendőrség közleménye szerint a férfi még 2019. december 7-én Budapesten, egy V. kerületi szórakozóhelyen udvarolni próbált a nőnek, aki ezt visszautasította, és el is tolta magától. A férfi ekkor ököllel arcon ütötte a nőt, és elmenekült a helyszínről. A sértett akkor nem tett feljelentést. Ugyanezen a belvárosi helyen szórakozott a korábban bántalmazott nő szombat éjjel, amikor felismerte támadóját, és hívta a rendőrséget. A bejelentésre a rendőrök kiérkezéséig a biztonsági őrök visszatartották a férfit. A járőrök elfogták, és a Budapesti Rendőr-főkapitányság V. kerületi Rendőrkapitányságára előállították a feltételezett elkövetőt, C. C. Awuzieke nigériai állampolgárt, akiről megállapították, hogy illegálisan tartózkodik az országban. A férfinél egy másik ember nevére kiállított bankkártya volt, és nem a saját nevét diktálta be a rendőröknek, így az azonosítása hosszabb időt vett igénybe. A külföldi elmondása szerint Németországból taxival érkezett Magyarországra 2019. decemberében, hogy munkát keressen. A gyanúsított adatainak ellenőrzésekor kiderült, hogy a Müncheni Ügyészség testi sértés miatt nemzeti elfogatóparancsot adott ki ellene. A német hatóságok tájékoztatása szerint 2015. november 25-én lépett be az országba, ahol 2017. június 12-én menekült státuszért folyamodott, de azt 2019. március 19-én a müncheni hatóság elutasította. A deportálási eljárást 2020. február 18-ig felfüggesztették. A nigériai férfit gyanúsítottként hallgatták ki, a bűncselekmény elkövetését nem ismerte el. A nyomozók a 31 éves férfi ellen garázdaság vétség megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást, őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, amelyet a Budai Központi Kerületi Bíróság hétfőn el is rendelt.