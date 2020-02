Szavalás és fél pályás útlezárás - az új NAT ellen tiltakoztak a fővárosban

Az önkormányzatok sorozatosan rendelik meg a víz vizsgálatát.

A kispesti Wekerletelep két óvodájában, az Árnyas Óvodában és a Tarka-barka Óvodában is csak ballonos vizet ihatnak az óvodások. Az ok a magas ólomtartalom. Ezen kívül Ferencváros és Józsefváros egy-egy óvodájában is túl sok az ólom a vízben –A lappal a két utóbbi önkormányzat közölte: csak egy-egy, tisztálkodásra használt csapnál mértek problémát, a víz folyatása után már nem mutatható ki határérték feletti szennyezés. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) 2019-ben egy uniós pályázat keretében mérte fel a fővárosi ivóvíz ólomszennyezettségi kockázatát. Mivel az ólom sokkal veszélyesebb a gyerekekre nézve, a leginkább veszélyeztetett területek bölcsődéiben, óvodáiban és iskoláiban is vizsgálatot folytatott. Az önkormányzatok sorozatosan rendelik meg a víz vizsgálatát, ezek eredményeiről mindig tájékoztatást kapnak az óvodák. Általános válasz volt a kerületektől, hogy a bölcsődék, óvodák felújításakor ügyeltek a vízvezetékek cseréjére, tehát szennyezés onnan nem kerülhet az ivóvízbe. A súlyosabb szennyezést mutató wekerletelepi helyzet rendezése a Fővárosi Vízművek Zrt.-re hárulhat. A cég évek óta hangsúlyozza, fokozatosan cseréli a fő vezetékeket a fővárosban, valamint a mérési pontokon az ólom határértékének nagyjából a tizedét mérik. Ez a mérési pont viszont még a házba lépés előtt van, a házon belüli vezetéktől már kaphat ólmot a víz. A legnagyobb gond ugyanis az 1945 előtt épült házak ólomból készült belső vezetékrendszere, amit a tulajdonosoknak, illetve társasházaknak maguk kell cserélni.