Alaposan megszigorítják a nagy-britanniai munkavállalás

Állásajánlat, szakképzettség és angol nyelvtudás nélkül külföldi hivatalosan nem dolgozhat az országban 2021-től.

A szerdán ismertetett részletek szerint megfelelő állásajánlathoz, az állásajánlatnak megfelelő szakképesítéshez és angol nyelvtudáshoz köti a brit kormány a jövő évtől a külföldiek nagy-britanniai munkavállalásának engedélyezését. Az új rendszer kimondott célja az alacsony szakképzettségű külföldi munkaerő foglalkoztatásának megszüntetése. A konzervatív párti brit kormány az ausztráliai pontozásos elbíráláshoz hasonló, egységes - vagyis az Európai Unióból (EU) és az unión kívüli országokból érkezőkre egyformán érvényes - bevándorlási szabályozást kíván életbe léptetni a brit EU-tagság január 31-i megszűnése után kezdődött 11 havi átmeneti időszak lejártával, vagyis 2021 januárjától. A brit belügyminisztérium által szerdán közzétett szabályozási elvek alapján az egyes megszabott kritériumok teljesítésével 130 pont szerezhető, és ebből 70 pontot mindenképpen gyűjteni kell ahhoz, hogy a brit hatóságok jóváhagyják a külföldi kérelmező munkavállalási folyamodványát. A tervezett rendszer lehetőséget ad arra, hogy ha a kérelmező bizonyos kritériumokat nem teljesít, az így kieső pontszámokat más előírások teljesítésével pótolja. Ez azonban nem mindegyik kritériumra érvényes, vagyis vannak olyan előírások, amelyeknek mindenképpen meg kell felelni. Ezek közé tartozik, hogy a kérelmezőnek bizonyítania kell a betöltendő álláshoz megkívánt angol nyelvtudást - ez 10 pontot ér -, hatóságilag jóváhagyott munkáltatótól származó érvényes állásajánlatot kell bemutatnia (20 pont), és demonstrálnia kell azt is, hogy megvan az adott állásajánlathoz előírt szakképesítése (szintén 20 pont). E három feltétel hiánya nem pótolható más előírások teljesítésével. A javadalmazással megszerezhető maximális 20 pont eléréséhez szükséges éves bérminimumot a brit kormány a korábbi elképzelésekben szereplő 30 ezerről 25 600 fontra (10,3 millió forintra) szállította le, és ez a kategória a más kritériumok teljesítésével pótolható feltételek között szerepel. Így például egy szakképzett kórházi ápoló akkor is számíthat munkavállalási kérelmének kedvező elbírálására, ha évi 22 ezer font javadalmazást ígérő állásajánlatot kap, mivel ez az állás az elbírálási rendszerben hiányszakmaként meghatározott kategóriában szerepel, és az ilyen állásokra szóló foglalkoztatási ajánlatok bemutatása 20 pontot ér az elbírálás során. Ugyanígy maximális 20 pont szerezhető, ha például egy tudományos, technológiai, ipari vagy matematikai kutatói állásra jelentkezőnek a munkaadó nem ígér évi 25 600 font bérezést, viszont a jelölt az adott munkakör szakterületén szerzett PhD szintű diplomát mutat be. A belügyminisztérium szerdai tájékoztatása hangsúlyozza, hogy jóllehet az új bevándorlási rendszert a gyakorlati tapasztalatok alapján finomítják majd, a jövő évtől mindenképpen véget ér a szabad munkaerő-áramlás uniós alapelvének nagy-britanniai érvényesítése, és a brit üzleti szektornak ehhez kell majd alkalmazkodnia. A dokumentum úgy fogalmaz: meg kell szüntetni a brit gazdaság függését az Európából érkező olcsó munkaerőtől, helyette a technológiai és automatizálási beruházásokra kell összpontosítani a figyelmet. Ennek megfelelően a brit kormány általánosságban nem is készül arra, hogy az alacsony képzettségű külföldi munkaerő számára munkavállalási lehetőségeket biztosítson - áll a tájékoztatóban. A belügyi tárca külön kitér arra, hogy azoknak, akik tartós munkavállalási célból érkeznek Nagy-Britanniába az átmeneti időszak lejárta után, vízumra lesz szükségük, amelynek beszerzése térítésköteles lesz. A minisztérium megerősíti ugyanakkor, hogy azok a külföldi EU-állampolgárok, akik a 2020. december 31-éig terjedő átmeneti időszakban törvényesen és életvitelszerűen letelepednek Nagy-Britanniában, továbbra is maradhatnak az országban megszerzett összes jogosultságuk megtartásával, ha meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért - hivatalos elnevezéssel letelepedett jogi státusért - folyamodnak. A folyamodványok benyújtásának határideje 2021. június 30.