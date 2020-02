Fia segítségével gyorskötözővel kötözte a székhez egy férfi a feleségét

Bár a férfi megtagadta a vallomást, a szakértői intézet megerősítette, hogy a helyszínen talált genetikai nyomok egyeznek az övéivel.

A Makón és Csongrád megye területén élet és vagyon elleni, erőszakos bűncselekményeket elkövetők ujjlenyomatainak tüzetes átvizsgálása során sikerült azonosítani a 15 évvel ezelőtti makói kettős gyilkosság elkövetőjét – mondta a rendőrség főosztályvezetője pénteki budapesti sajtótájékoztatóján. Petőfi Attila, a Készenléti Rendőrség kiemelt ügyeket felderítő főosztályának vezetője az MTI tudósítása szerint közölte: a 2004 őszén, Makón elkövetett kettős emberölés elkövetésével gyanúsított férfit a daktiloszkópiai vélemény alapján fogták el, és bár megtagadta a vallomást, a szakértői intézet megerősítette, hogy a helyszínen talált genetikai nyomok egyeznek az övéivel. Hozzátette: a gyanúsítottnak



korábban csak az ujjlenyomat-töredékét rögzítették, amely nem volt alkalmas a gépi azonosításra, 2004-ben ezért nem sikerült megtalálni az elkövetőt. Most azonban több száz ujjlenyomatot vizuálisan ellenőriztek, és így jutottak el hozzá.

Petőfi Attila felidézte: 2004. november 16-án Makón, a Szegedi utca egyik házában holtan találtak egy 78 éves és egy 51 éves nőt, anyát és lányát. A helyszíni szemlén ujjlenyomatokat és szagnyomokat is rögzítettek. A „kiterjedt adatgyűjtést” követően a bűncselekmény után két héttel meggyanúsították az elkövetéssel az idős nő unokáját, akit a szagminta alapján a kutya kiválasztott. A fiatalember ráadásul nem tudott alibit igazolni és igazolható volt az érdekellentéte is a sértettel. A férfit gyanúsítottként kihallgatták, de a szakértői vélemény szerint nem egyezett a genetikai nyoma a helyszínen találttal, így vele szemben az eljárást megszüntették, majd 2006-ban a nyomozást is, mert nem volt beazonosítható az elkövető. (Korabeli sajtóhírek szerint az első gyanúsított egy évig volt letartóztatva, majd fél évig háziőrizetben, mielőtt megszüntették az eljárást ellene.)



Petőfi Attila elmondta: a kiemelt ügyeket felderítő főosztály 2019 novemberében kezdeményezte a nyomozás folytatását, és ennek során azonosították a feltételezett elkövetőt. A 78 éves sértett szerény életet élt, nyugdíját azzal egészítette ki, hogy családi házának egyik szobáját pénzváltónak adta ki. A nőt 51 éves lánya, a közeli iskola takarítónője gyakran meglátogatta, napközben is – ismertette a körülményeket. Elmondta, hogy a tettes a szomszédos ingatlanba hatolt be, majd a kerítésen átmászva jutott a sértett házába. A nyári konyhában összetalálkozott a 71 éves asszonnyal, akit vascsővel bántalmazott, majd elvágta a torkát. Ezután még másfél-két órát tartózkodott a lakásban, evett, ivott, átkutatta a házat. Ekkor találkozott össze az anyját meglátogató 51 éves nővel, akit ugyanúgy bántalmazott és ölt meg, mint előző áldozatát. A holttesteket újságpapírral betakarta, majd a vascsövet hátrahagyva távozott. Az elkövető azonban vénás sérülést szenvedett, a vért még a házban lemosta, ehhez azonban levette cérnakesztyűjét, így ujjlenyomatokat hagyott hátra.

A rendőrség most ezeket vetette össze ismét a Makón és Csongrád megye területén élet és vagyon elleni, erőszakos bűncselekményeket elkövetők ujjlenyomataival és így találtak rá a gyanúsítottra.

A csütörtökön több emberen elkövetett emberölés gyanúja miatt letartóztatott 46 éves Sz. Dénes a mórahalmi járásban élt, nőtlen, gyermektelen, vagyontalan, hajléktalan. Makón egy „magánéleti kapcsolat révén” fordult meg 2004-ben – közölte Petőfi Attila.