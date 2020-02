Újabb 97 ember halt bele a koronavírus okozta fertőzésbe Kínában

648 új fertőzöttet is regisztráltak.

Újabb kilencvenhét ember esett áldozatul a koronavírus-járványnak Kínában, és 648 új fertőzöttet regisztráltak - számolt be a pekingi Nemzeti Egészségügyi Bizottság vasárnap. Egy kivétellel az új halálesetek mindegyikét a közép-kínai Hupej tartományból jelentették. A fertőzöttek közül 630-an Hupejben betegedtek meg, azon belül is 541-en a tartomány székhelyén, Vuhanban.

Világszerte további 1500 fertőzöttről és 19 halálesetről tudnak. A vírus eddig több mint 25 országban jelent meg. Európán belül Olaszországban a legsúlyosabb a helyzet. A tüdőgyulladást okozó új koronavírus gócpontja Hupej tartomány székhelye, a 11 millió lakosú Vuhan. A kórokozó egy itteni piacon jelent meg tavaly decemberben. A várost január 23-án karantén alá helyezték. Akkor még csak 17 halálesetről és 444 fertőzöttről számoltak be a hatóságok. Azóta 1865-en haltak meg és 46 201-en betegedtek meg az új koronavírusban Vuhanban. Ez az országos adatok 75, illetve 60 százaléka. Eközben a dél-koreai hatóságok 123 új fertőzöttről és két halálesetről számoltak be. A Covid-19 fertőzöttjeinek száma az ázsiai országban jelenleg 556, míg a halálos áldozatoké négy - közölte a koreai betegségmegelőző központ (KCDC). A megbetegedések többségét Dél-Korea északi részén regisztrálták, de a fővárosból, Szöulból is jelentettek eseteket. A szöuli városvezetés betiltotta a rendezvényeket, és felfüggesztette egy keresztény szekta miséit, hogy megfékezze a vírus terjedését. Az új esetek közül 75 a szektához kötődött a betegségmegelőző központ tájékoztatása szerint.