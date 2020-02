Három nagy focimeccs is elmarad Olaszországban a koronavírus miatt

A kiesés ellen küzdő Paks 4-2-re nyert a Debrecen ellen, az Újpest Kaposváron győzött, a Diósgyőr 2-2-t játszott Kisvárdán, és a MOL Fehérvár FC 4-1-re legyőzte a Zalaegerszeget.

A Mezőkövesd szombaton hazai pályán legyőzte a Ferencvárost a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában. Jó ritmusban kezdődött a mérkőzés, a Ferencváros némileg kezdeményezőbben lépett fel az első percekben, mégis Dibusznak kellett csakhamar kétszer is nagyot védenie távoli lövés nyomán. Harmadjára azonban már ő is tehetetlen volt, amikor jobboldali szöglet után Karnyicki passzolta a lehulló labdát a vendégek kapujába. Ezt követően Dibusz rossz passzára lecsapva Besirovic növelte jó helyzetfelismeréssel és végrehajtással az előnyt, pár perccel később pedig újabb labdaszerzés zárult hazai góllal pontos passzolgatás után. A Ferencváros az első félidőben alig jutott el a hazai kapuig, helyzetet nem tudott kialakítani. A második félidőben egy-egy fővárosi helyzet volt, de gól nem esett, így a Mezőkövesd váratlanul magabiztos, de megérdemelt győzelmet aratott. A címvédő és listavezető FTC másodszor kapott ki a mostani bajnokságban, ezt megelőzően augusztus 25-én a Puskás Akadémia vendégeként szenvedett vereséget. A fővárosi csapat az előző öt idegenbeli mérkőzését megnyerte, így a harmadik helyezett otthonában megszakadt ez a sikeres sorozata. A két csapat 13. alkalommal találkozott az élvonalban, és a Mezőkövesd mindössze a második győzelmét aratta.



Eredmény: Mezőkövesd Zsóry FC–Ferencvárosi TC 3-0 (3-0) Mezőkövesd, 4140 néző, v: Iványi gólszerzők: Karnyicki (12.), Besirovic (29.), Cseri (35.) sárga lap: Farkas (9.), Berecz (22.), illetve Isael (24.), Heister (55.), Sigér (64.) Mezőkövesd: Szappanos - Farkas D., Guzmics (Neszterov, 90.), Pillár, Silye - Karnyicki, Besirovic - Nagy D. (Jurina, 72.), Berecz, Cseri - Zivzivadze (Takács T., 85.) Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics, Blazic, Otigba, Heister - Sigér (Lodico, 81.), Vécsei (Szihnyevics, 58.), Haratin - Zubkov (Varga R., 77.), Isael, Nguen

A MOL Fehérvár FC a mesterhármast szerző ukrán Ivan Petrjak vezérletével 4-1-re legyőzte vendégét, a második félidő nagy részét emberhátrányban játszó Zalaegerszeget. Jól kezdett a fehérvári gárda, amely egy sarokrúgást követő Stopira-fejessel vezetéshez jutott. A félidő közepén Ivan Petrjak, a szünet előtti percekben pedig Radó András lőtt kapufát, de az eredmény nem változott. A fordulást követően emberhátrányba kerültek a vendégek, miután Szépe János a büntetőterületen belül lerántotta a gólhelyzetben kilépő Petrjakot. Nikolics Nemanja tizenegyesét Demjén Patrik kiütötte ugyan, de néhány másodperc múlva mégis növelte előnyét a Fehérvár: Petrjak éles szögből a kapus lába között lőtt a hálóba. Az ukrán támadó pár perc alatt újabb két találatot jegyzett, így kevesebb mint negyedóra alatt klasszikus mesterhármast szerzett. A Zalaegerszeg tíz emberrel játszva is próbálkozott becsülettel és Radó András tizenegyesével szépített.



Eredmény: MOL Fehérvár FC – Zalaegerszegi TE FC 4-1 (1-0) Mol Aréna Sóstó, 2395 néző, v.: Pillók gólszerzők: Stopira (5.), Petrjak (49., 57., 62.), illetve Radó (85. - 11-esből) sárga lap: Bamgboye (60.), Nikolov (86.), illetve Mitrovic (63.), Katanec (76.) piros lap: Szépe (48.) Fehérvár: Kovácsik - Fiola, Musliu, Stopira, Hangya - Pátkai (Nikolov, 78.), Houri - Bamgboye (Szabó L., 72.), Kovács I. (Nyári, 62.), Petrjak - Nikolics ZTE: Demjén - Bolla (Ikoba, 58.), Szépe, Lesjak, Katanec - Bedi, Katelarisz - Stieber Z. (Ostrek, 58.), Mitrovic, Bőle (Barczi, 75.) - Radó

Az Újpest 1-0-ra nyert a sereghajtó Kaposvár vendégekén. Nagyon hamar megszerezte a vezetést a vendég együttes, a Nwobodo buktatásáért megítélt tizenegyest az 5. percben Novothny lőtte a hazaiak kapujába, ezzel pályafutása 40. NB I-es gólját szerezte meg. A folytatásban is az Újpest irányította a játékot, Nwobodo a második lila-fehér találatot is megszerezhette volna, de ziccerben a kapu fölé lőtt. Fordulás után a fővárosiak az eredmény őrzésére és a gyors ellentámadásokra rendezkedtek be, aztán előbb a Kaposvár jutott kapufáig, majd az Újpest veszélyeztetett két perc alatt kétszer is. A hajrában a hazaiak előtt még adódott nagy gólszerzési lehetőség, de nem tudták megakadályozni az Újpestet abban, hogy a naptári évben először tétmérkőzést nyerjen. A hazaiak sorozatban hetedik tétmeccsüket veszítették el, míg a fővárosiak hat nyeretlenül megvívott találkozó után győztek ismét.



Eredmény: Kaposvári Rákóczi FC–Újpest FC 0-1 (0-1) Kaposvár, 1096 néző, v: Erdős gólszerző: Novothny (5. - tizenegyesből) sárga lap: Nagy J. (63.), Vachtler (86.), Nagy T. (90.), illetve Ristevski (56.) Kaposvár: Pogacsics - Vachtler, Hegedűs D. (Nagy T., 61.), Tarasovs, Fodor - Nagy J., Jakimiv (Szakály A., 55.) - Nagy K. (Pintér, a szünetben), Borbély, Csiki - Ádám Újpest: Pajovic - Pauljevic, Litauszki, Ristevski, Burekovic - Csongvai, Onovo - Calcan (Bacsa, 66.), Nwobodo, Perosevic (Szakály P., 57.) - Novothny

A Diósgyőr az utolsó tíz percben két gólt szerezve 2-2-es döntetlent játszott Kisvárdán. A Kisvárda Protic révén több veszélyes akciót vezetett a bal oldalon. A félidő közepén aztán Brkovic nagy hibáját kihasználva Viana robogott el a jobb szélen, majd tálalását Cukalasz értékesítette. A hajrához közeledve aztán Melnyik lövése megduplázta a hazai előnyt, Tischler viszont három méterről sem tudta végleg eldönteni a három pont sorsát. A kimaradt ziccer alaposan megbosszulta magát, mivel a DVTK csereemberei közül előbb Molnár – csapata első komoly helyzetét értékesítve – szépített, majd Egerszegi egyenlített. Az utolsó pillanatban Tischler még egy helyzetet kihagyott, így hiába játszott a mérkőzés nagyobb részében fölényben a Kisvárda, meg kellett elégednie egy ponttal.



Eredmény: Kisvárda Master Good-Diósgyőri VTK 2-2 (1-0) Kisvárda, 2512 néző, v.: Bognár gólszerzők: Cukalasz (23.), Melnyik (76.), illetve Molnár G. (82.), Egerszegi (89.) sárga lap: Lucas (36.), illetve Tabakovic (67.), Iszlai (74.) Kisvárda: Dombó - Melnyik, Kravcsenko, Rubus, Protic - Lucas, Kraszjuk - Gosztonyi (Sassá, 60.), Cukalasz, Grozav (Obradovic, 87.) - Fernando Viana (Tischler, 80.) Diósgyőr: Danilovic - Sesztakov, Brkovic, Polgár, Vági (Egerszegi, 80.) - Iszlai, Márkvárt - Hasani, Rui Pedro (Molnár G., 66.), Kiss T. - Ivanovski (Tabakovic, 66.)

A Budapest Honvéd 1-1-es döntetlent játszott a vendég Puskás Akadémiával. A találkozó tizedik percében Lanzafame harcolt ki büntetőt, az olasz támadó tizenegyesét azonban Hegedüs Lajos gyors vetődéssel hárította. A Honvéd a második félidő elején is büntetőhöz jutott, Lanzafame akkor is a jobb alsó sarkot célozta meg, de már sikerrel, mert Hegedüs reagálni sem tudott a lövésre. Azonnal támadóbb szerkezetre váltott a vendégcsapat, de hiába irányította a játékot, nem jutott el helyzetig, mert nem tudta feltörni a jól záró kispesti védelmet. A házigazdák eközben veszélyesen kontráztak, csak nem tudták gólra váltani ígéretes helyzeteiket. Ez a 88. percben bosszulta meg magát, amikor Lovric ártalmatlan helyzetben buktatta Mebrahtut, ami büntetőt ért a vendégeknek, Knezevic pedig egyenlített. A Puskás Akadémia így vendégként megőrizte tavaly augusztus 17. óta tartó veretlenségét, azóta négy győzelem mellett ötödször ért el döntetlent. A kispestiek viszont házigazdaként veretlenek továbbra is a Puskás Akadémiával szemben: négy győzelem mellett másodszor végeztek döntetlenre.

Eredmény: Budapest Honvéd FC-Puskás Akadémia FC 1-1 (0-0) Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2283 néző, v.: Karakó gólszerzők: Lanzafame (53., tizenegyesből), illetve Knezevic (88., tizenegyesből) sárga lap: Ikenne-King (41.), Moutari (43.), Lovric (87.), illetve Varga J. (10.), Szolnoki (30.), Knezevic (60.), Hadzsiev (89.) Budapest Honvéd: Tujvel - Batik, Kamber, Lovric - Ikenne-King (Mezgrani, 70.), Gazdag (Kesztyűs, 75.), Hidi, Nagy G., Aliji - Lanzafame, Moutari (Ugrai, 81.) Puskás Akadémia: Hegedüs L. - Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Nagy Zs. (Mebrahtu, 71.) - Varga J. (Plsek, 56.),Urblík - Slagveer (Tamás N., 67.), Knezevic, Gyurcsó - Vanecek

A kiesés ellen küzdő Paks fordulatos mérkőzésen 4-2-re legyőzte a vendég Debrecent. A gyors vendégtalálat megadta a mérkőzés alaphangját, a debreceni vezetés aktívvá tette a hazaiakat. Több kisebb helyzet után aztán a félidő derekán Kulcsár bombagóljával sikerült egyenlíteniük, majd miután lendületben maradtak, Böde félpályás szólójával a vezetést is átvették. A szünet után is inkább a házigazdák irányítottak, mégis a kontrákra építő Debrecen szerzett újabb gólt – Garba jó cserének bizonyult. Az utolsó húsz percben sok volt a szabálytalanság, emiatt gyakran állt a játék, de végig inkább a Paks állt közelebb a győzelemhez, s a hajrában sikerült is megszereznie harmadik, majd az utolsó pillanatokban negyedik gólját. Hazai részről végül az is belefért, hogy a 90. percben – 3-2-es állásnál – Balogh büntetőt hibázzon. A tolnaiak két vereséget követően tudtak ismét nyerni, míg a hajdúságiak egymás után a második kudarcukat szenvedték el a bajnokságban.