Önismereti úton - új lemezzel jelentkezik Szeder-Szabó Krisztina

Látványosnál látványosabb öltözékek mellett a társadalmi, életmódbeli változásokba is bepillantást nyerhetünk a Ragyogj! című kiállításon. A tündöklés garantált.

Erzsébet királyné esküvői ruhájának uszálya, Medveczky Ilona fellépőruhája és korunk designer darabjai között sétálgathatunk, és akár még a kifutóra is felléphetünk a Kiscelli Múzeumban, ahol néhány hónapig a pompa és elegancia áll a középpontban. A Ragyogj! Divat és csillogás című kiállítás abból indul ki, hogy a divat az emberi kommunikáció alapvető eszköze, s hogy az öltözködés egyik mozgatórugója önmagunk megkülönböztetésének igénye, így mi lehetne ennek jobb példája, mint a luxus. Az itt bemutatott XVIII-XXI. századi, különféle alkalmakon viselt ruhák társadalmi, életmódbeli történésekhez vezetnek, és tükröt is tartanak elénk. Tematikus rendezőelv szerint járhatjuk be az olykor túlzó, máskor nagyon is kifinomult modellekből álló tárlatot. A múzeum textilgyűjteményéből származó viseletekhez az égitestek fénye, a világosság-sötétség, nappal és éjszaka kettőssége párosul: a Naphoz arany, a Holdhoz ezüstös-fehér, a csillagos égbolthoz fekete-arany, esetleg ezüst. Az öltözetek és kiegészítők elhelyezését hatalmi és társadalmi funkciójuk, dominanciát és gazdaságot kifejező mivoltuk is meghatározza, s bepillanthatunk a bálok, modern táncok és a csábítás világába is. Az ezüstszállal átszőtt miseruha, amely Erzsébet császárné, későbbi magyar királyné menyasszonyi ruhájából készült (1854-ben kötött házasságot Ferenc József császárral), a leginkább reprezentatív példányok közt szerepel, akárcsak Medveczky Ilona 1983-as sokat mutató, csillogó fellépőruhája. A kiállítás egyszerre vezet végig a korabeli, visszafogott eleganciát tükröző öltözékektől a huszadik század második felére és napjainkra jellemző, gyakran végletekbe hajló modellekig. Így kerülhetett egy térbe a húszas évekbeli aranyszínű bőr báli cipő, a tizenkilencedik századi selyemdamaszt turnűrös báli ruha, és Péterfy Bori LED égőkkel díszített, koncertre készült overálja. A kiállítottak közül néhány akár saját gardróbunkból is ismerős lehet, ám egyedülálló, izgalmas darabokból sincs hiány: pávakék selyemszövet ruhaderék, zselatin flitterekkel díszített báli ruha – amelyet az anyag speciális érzékenysége miatt nem lehetett tisztítani, hordani is csupán egy-két alkalommal –, ezüst ékszergombok, ezüstözött rézlemezekből kialakított, kifejezetten turistáknak készült tüll stóla, tizenkilencedik századi estélyi tarsolyok. A klasszikusok mellett számos kortárs darab is helyet kapott: Abodi, Artista, Camou, Je suis belle, Konsánszky Dóra, Tóth Bori, Szegedi Kata, USE Unused ruhák egyaránt láthatók. Néhány tárolóba helyezett kivételtől eltekintve közelről szemlélhetjük a szemkápráztató anyagokat kifogásolhatatlan megmunkálásban. Nehéz csillapítani a vágyat, hogy meg is érintsük őket. Noha a kiállítás a divat világának rejtelmeit és történeti elemeit csak felületesen érinti, az esztétikai élmény kárpótol ezért. A flitterek, gyöngyök, strasszok, kivételes kidolgozású textúrák, egyedülálló szabási és varrási technikák könnyedén rabul ejtik a látogatót, aki azon kaphatja magát, szívesen viselné némelyik ellenállhatatlanul fényes darabot.