Szél és havas eső is várható csütörtökön

A hegyekben hó is eshet.

nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, csapadék is egyre inkább már csak keleten lehet. Csütörtökön a keleti határszélen is kisüt a nap, napközben felhőátvonulások várhatók helyenként záporral, hózáporral - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat késő délután nyugat felől újra beborul az ég, estétől a Dunántúlon és a Dunakanyar tágabb környezetében eső, helyenként havas eső, a hegyekben hó is várható. Az északnyugati szelet egyre többfelé kísérik majd erős, főként a Dunántúli-középhegység tágabb környezetében olykor viharos széllökések, majd csütörtökön napközben fokozatosan délire fordul a szél, átmenetileg veszít erejéből. Estefelé a Dunántúlon ismét erőre kap a szél, a Kisalföldön és az Alpokalján pedig viharossá is fokozódik.