Szélvihar és hózápor is lehet csütörtökön

Kocsis Istvánnak néhány héten belül börtönbe kell vonulnia. Az MVM milliárdokat sikkasztó egykori vezére legkorábban 3 év 4 hónap múlva szabadulhat. Extanácsadójára, Szász Andrásra a tököli rabkórház vár.

Kegyelmi kérvénnyel fordult a köztársasági elnökhöz az állami MVM Magyar Villamos Művekből 2005 és 2008 között kisíbolt milliárdok miatt tavaly novemberben jogerősen öt, illetve három év letöltendő börtönbüntetésre ítélt Kocsis István egykori vezérigazgató, illetve akkori tanácsadója, Szász András - tudtuk meg Vadócz Attilától, az illetékes Kaposvári Törvényszék sajtószóvivőjétől. Bár a Köztársasági Elnöki Hivatal lapunk megkeresésére nem kívánt konkrét adatokkal szolgálni, egy másik forrásunk elképzelhetőnek tartja, hogy Kocsis István kérelmét már el is utasították. Bár Szász András ügye még nem eldöntött, szakértők ez esetben is borítékolják az elutasítást. Az már a per során is kiderült, hogy a 70 éves Szász András betegeskedik: távolmaradását ügyvédje több alkalommal is védence kórházi kezelésével indokolta. A 67 éves Kocsis Istvánról ugyanakkor ilyen közlés nem hangzott el. Igaz, ő sem jelent meg a másodfokú és jogerős ítélethirdetéseken, amit megtehetett. A kegyelmi kérvény elbírálásához a területileg illetékes kormányhivatal pártfogó felügyelői környezettanulmányt végeznek – közölte általánosságban Vadócz Attila. Ennek során felmérhetik a családtagoknak, szomszédoknak az illető magatartásáról alkotott véleményét. Szakértők szerint ez jelen esetben nem csak azért ütközhet akadályokba, mert Kocsisék nem erőszakos, hanem fehérkesztyűs bűnözők. De azért is, mert Kocsis István felesége éppenséggel szintén két évre elítélt bűntárs, csak esetében a végrehajtást felfüggesztették. A szomszédok elérése Kocsis István esetében még hatványozottabb kihívás. A sokáig lakhelyeként feltüntetett – gyerekei nevére vett – leányfalusi birtok ugyanis igen kiterjedt, így a közvetlen szomszédokig is sokat kell vándorolni. Még tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a friss cégbírósági adatok szerint Kocsis István tavalyi elítélését követően – legkésőbb ez év januárjáig – megváltoztatta állandó lakhelyét. A Google Maps fotója tanúsága szerint most egy kecskeméti sorház harmadik emeletén kereshetik a hatóságok. Szakértők szerint ez nem a rejtőzködés jele. Igaz, ottani szomszédai ez idő alatt valószínűleg nem szereztek Kocsis Istvánról túl mély benyomásokat. Az új cím ugyanakkor sokkal inkább azt teheti lehetővé, hogy a város országosan egyik legkényelmesebbnek tartott, az argóban „parkettásnak” hívott intézetébe kerüljön. Igaz, erre a friss szabályok szerint nincs semmilyen biztosíték. Azt, hogy Szász András esetleges betegsége kezelhető-e börtönkörülmények között, orvosszakértő állapítja meg. Ugyanakkor a részleteket ismerő megfigyelők biztosak abban, hogy a kalandos múltú extanácsadó sem ússza meg a tököli rabkórházat. A kegyelmi kérvényen túl más indoklással is beadható 3-6 havi halasztási kérelem - közölte Vadócz Attila. A bevonulási értesítés viszont minden eljárástól függetlenül, bármikor megérkezhet, amit az ügyek állásától függetlenül teljesíteni kell - hangsúlyozta a törvényszéki szóvivő. Egy forrásunk szerint Kocsis István már meg is kaphatta behívóját, amit március elején kellene teljesítenie. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától megkeresésünkre annyit üzentek, hogy Kocsis István és Szász András nevű személyek nem szerepelnek nyilvántartásukban. Az elítéltekkel és képviselőikkel az ügy kapcsán nem sikerült kapcsolatba kerülnünk. Az ítélet szerint Kocsis és egykori tanácsadója legkorábban a rájuk szabott büntetés kétharmadánál - vagyis 3 év 4 hónap, illetve 2 év után - bocsáthatók feltételesen szabadlábra. Ugyanakkor szakértők biztosra veszik, ha be is kell vonulniuk, valószínűleg kényelmes körülményeket biztosítanak majd a számukra, kevés köztörvényes cellatárssal. Ilyen lehet még a kalocsai, a sándorházi vagy az állampusztai büntetésvégrehajtási intézet is. Miközben a törvény szerint a „börtönfokozat” a fogháznál több, a fegyháznál kevesebb vegzálással jár, ezen belül is könnyíthetnek a jó magaviseletű fogvatartottak helyzetén külső foglalkoztatással vagy szabadsággal. A több mint tíz évig zajló, rendkívül fordulatos büntetőeljárás végén a bíróság, elfogadva az ügyészség és az MVM érveit, jogerősen megállapította : Kocsis István és társai 2008 előtt több milliárd forintot sikkasztottak el az állami energiacégből, illetve hűtlen kezelésben is bűnösnek bizonyultak. Kocsis István mind az Orbán-, mind a szociálliberális kabinetek idején vezető állami cégtisztségeket töltött be.