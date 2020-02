Koronavírus: hatezer ember került karantén alá a Meraviglia turistahajón

Tizenhétre emelkedett az újfajta koronavírus (Covid-19) okozta megbetegedés halottai száma Olaszországban - jelentették be az olasz polgári védelmi hatóság csütörtök esti tájékoztatóján. Azt is közölték, hogy 45-en viszont már felgyógyultak a fertőzésből.

Lombardiában 40, Szicíliában kettő, Lazio tartományban három beteg gyógyult meg. Köztük van az a kínai turista házaspár, akit elsőként, január 28-án szállítottak kórházba egy római szállodából. Angelo Borrelli szokásos esti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a fertőzöttek száma 650-re emelkedett, de kevesebb mint felük szorul kórházi kezelésre. A többi pozitívnak bizonyult személy enyhe tünetekkel, saját lakásában tölti a karantén időszakát. A halottak száma azáltal emelkedett 17-re, hogy Lombardiában meghalt további három, jóval 80 év fölötti, más betegségben is szenvedő ember. A polgári védelem vezetője elmondta, hogy a legtöbb beteget számláló Lombardia, Veneto és Emilia Romagna kórházaiban 35 ezer szájmaszkot osztanak szét. Ezek egy részét olasz vállalkozások finanszírozzák. Veneto tartomány közegészségügyi felelőse, Francesca Russo bejelentette, több mint hatezer tesztet végeztek el, és ebből 116 bizonyult pozitívnak. Lombardia közjóléti tanácsosa, Giulio Gallera közölte, a tervek szerint hétfőn újra megnyitják a milánói dómot, de kezdetben korlátozott számú csoportokat engednek be. Giuseppe Sala milánói polgármester korábban arra szólította fel a lakosokat, vegyék ismét birtokukba a várost. Sétáljanak ismét az utcákon, ne mondjanak le az esti kikapcsolódásról: a polgármester "Milánó nem áll le" - jelszóval közösségi kampányt indított. A milánói dóm előtt csütörtök este valamivel több gyalogost lehetett látni, mint egy nappal korábban, de az emberek egymástól távol próbáltak haladni. Giuseppe Conte olasz miniszterelnök Emmanuel Macron francia elnököt fogadva csütörtökön Nápolyban hangsúlyozta, hogy a két ország közti határt nem zárják le. Izrael viszont bejelentette, hogy nem fogadja az Olaszországból érkező utasokat. Ami az olaszországi fertőzés okait illeti, továbbra sem azonosították az úgynevezett zéró beteget. Az Olaszországban élő kínaiak közül eddig egy se bizonyult betegnek. Walter Ricciardi, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) olaszországi szakértője nem zárta ki a két gócpont, a venetói Vo'Euganeo és a lombardiai Lodi térsége közötti kapcsolatot. Feltételezések szerint az olaszországi fertőzés még a Kínával való közvetlen járatok január 31-i leállítása előtt elkezdődhetett. Azt követően is érkezhettek Olaszországba Kínából emberek más európai útvonalon.