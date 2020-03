Felhős, de meleg lesz a kedd, 19 fok is lehet

Igaz, hat óra helyett négy órában. A kormánykritikus rapszám miatt indult belső vizsgálat viszont még nem zárult le.

Hétfőn ismét bemehetett munkahelyére az a 17 éves fiú, aki két hete a fóti Károlyi István Gyermekközpont tervezett bezárása ellen szólalt fel egy saját maga által írt rapdalban – erről Szél Bernadett parlamenti képviselő számolt be hétfőn Facebook-oldalán. Kislőrincz Dávid maga is a gyermekotthon lakója, így az, hogy a kormányzat évek óta bizonytalan helyzetben tartja az intézmény felszámolásában érintetteket, őt is megviseli – ellenérzéseinek igen szókimondóan adott hangot. Az internetre feltöltött videóklip miatt azonban, Dávidnak pedig megtiltotta az intézményvezetés, hogy tovább dolgozzon annál a cégnél, ahol diákmunkásként segít be a munkába. A fiút ez érzékenyen érintette, hiszen a munka számára nemcsak a pénzkereset miatt fontos, hanem terápiás jellegű is, s bár a gyermekotthon fenntartója, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) lapunk megkeresésére azt állította, a diákmunka szüneteltetése Dávid tanulmányi eredményeinek javítása, sikeres továbbtanulása és eredményes utógondozása miatt történt, a fiú és szűkebb környezete ezt egyértelmű büntetésként élte meg.