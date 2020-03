Maszkokkal és fertőtlenítővel venné elejét a koronavírus terjedésének a MÁV

A szakszervezet viszont erősen kifogásolhatónak tartja a takarítócég munkáját, és aggódik, hogy a többletfeladattal sem bírnak majd.

A MÁV-Start 1600 darab egészségügyi egységcsomagot osztott ki a nemzetközi járatokon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálóknak és az utaskísérő személyzetnek - közölte vasúttársaság hétfőn. A csomagok - melyeket nagyjából 500 vasutas kap - orvosi szájmaszkot, kézfertőtlenítő gélt, fertőtlenítő hatású kendőt, gumikesztyűt tartalmaznak, kiszállításuk pénteken megtörtént. Az érintett munkaköröket szakemberek bevonásával határozták meg.



A közlemény szerint a MÁV-Start jegyvizsgálói eddig is kaptak kézfertőtlenítőt. A vasúttársaság a különböző vírusok és betegségek terjedése ellen "általános gyakorlata szerint" naponta többször végeztet tisztítást, ennek során fertőtleníti a személykocsik ajtónyitóit, kilincseit és fogantyúit, a mosdókat és a vécéket. A kocsik tisztítására fertőtlenítőszert alkalmaznak, a nemzetközi járatokon a folyékonyszappan-adagolókat fertőtlenítő hatású kéztisztító szerrel töltik fel. Tudatták azt is, hogy a vasutasok - kiemelten a nemzetközi vonatokon szolgálók - tájékoztatást kaptak a koronavírusról, a terjedéséről, a klinikai tünetekről, a megelőzés és a tisztítás, takarítás módjáról, a szájmaszk használatáról. A hét második felében olyan plakátok is kikerülnek, amik az utasokat tanítják majd kezet mosni.

Fertőtlenítő maszatolás

Jól hangzik, hogy a MÁV és a VOLÁNBUSZ is soron kívüli takarításokat és fertőtlenítést rendelt el a járatain, de a közlekedési cégek dolgozói szerint ez a gyakorlatban nem jelent valódi védelmet. Mindkét közszolgáltatást végző cég közleményt adott ki, hogy a koronavírus elleni védekezésért felelős egészségügyi hatóságok javaslatai alapján szükség szerint akár naponta többször is fertőtlenítenek, de például Meleg János, a Vasutas Szakszervezet elnöke szerint



a szerelvények takarítását végző magánvállalkozások eleve erősen kifogásolható munkát végeznek. Kérdéses tehát, hogy mi várható tőlük egy pluszfeladat teljesítésekor, amikor a kilincseket, fogantyúkat, a WC-ket és mosdókat kellene fertőtleníteni.

A szakszervezet munkavédelmi szakértői ráadásul erősebb szerek használatát javasolták, de a felvetéssel a vasúttársaság nem foglalkozott.



A vasutasoknál valamivel jobbak a távolsági járatokon dolgozó sofőrök tapasztalatai: van, ahol valóban megjelentek napközben takarítók és fertőtlenítővel áttöröltek mindent, de több helyen csak „maszatoltak”, a fertőtlenítés után fekete lett a tesztelő papírzsebkendő. Mások azonban azt jelezték: a megszokott módon csak maguk söpörték fel a buszok padlóját. G.E.