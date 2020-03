Keményen visszaszólt Görögország Erdogannak: nem lőttek éles lőszerrel a menekültekre

A mostani 160 helyett csak 100 ember dolgozhat az öt szerkesztőségben.

Donald Trump amerikai elnök kormányzata hétfőn elrendelte az Egyesült Államokban a központi kínai médiának dolgozó kínai újságírók létszámának korlátozását - tudatta közleményében az amerikai külügyminiszter. A döntés értelmében öt sajtóorgánum köteles csökkenteni a kínai állampolgárságú munkatársainak létszámát, mégpedig mintegy 30 százalékkal. Március 13-tól maximum 100 újságírójuk maradhat az Egyesült Államokban. Jelenleg mintegy 160 médiamunkás dolgozik az érintett szerkesztőségekben. Az előírt létszámcsökkentés az állami Hszinhua hírügynökségre, a CGTN televízióra, a kínai nemzetközi rádióra és két napilapra vonatkozik. A többi kínai sajtótermék dolgozóira nem, vagyis ezek akár fel is vehetik a létszámcsökkentésben érintetteket. A közleményt kiadó Mike Pompeo külügyminiszter leszögezte: a döntést nem az újságírók által előállított tartalom miatt hozták meg. Hozzátette: a kínai újságíróknak, ahogyan eddig, úgy a jövőben sem kell semmiféle korlátozással számolniuk. A mostani bejelentés előzménye: február 18-án Washington elrendelte az öt kínai állami sajtóorgánumnak, hogy a külügyminisztériumnál külföldi ügynökként kell bejegyeztetniük magukat, és egyben meg kell nevezniük munkatársaikat is, mivel nem független hírszolgáltatók, valójában a kínai kormány ellenőrzése alatt állnak. Peking ezt követően megvonta a The Wall Street Journal (WSJ) című amerikai napilap három állandó tudósítójának sajtóengedélyét arra hivatkozva, hogy "rasszista" tudósítást küldtek a koronavírus járványának kirobbanásáról, bírálva a fertőzés terjedésének megelőzésére tett kínai kormányzati lépéseket. A WSJ egyébként "Kína az igazi beteg embere Ázsiának" címmel közölt véleménycikket. "A mi célunk a kölcsönösség" - fogalmazott az amerikai diplomácia irányítója hétfőn. Mint közleményében írta: "reméljük, hogy e lépés arra készteti majd Pekinget, hogy tisztességesebben és a kölcsönösség elve alapján közelítsen az amerikai és más külföldi médiához Kínában". Pompeo kifejtette azt is, hogy Peking "évek óta egyre keményebben ellenőrzi és megfélemlíti a Kínában dolgozó amerikai, és más külföldi újságírókat". S egyben követelte, hogy "a kínai kormány azonnali hatállyal erősítse meg elkötelezettségét a szólásszabadság mellett, beleértve az újságírói szabadság tiszteletben tartását". A közleményben a tárcavezető nem tett említést a The Wall Street Journal februárban kiutasított három újságírójáról.