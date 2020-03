Betegség is okozhatja a gyakori betegeskedést

Neutropénia is állhat a háttérben, ha egymás után kapunk el fertőzéseket.

Több ok is állhat annak hátterében, ha a szervezet védekezőképessége annyira leromlik, hogy gyakran kapunk el különböző fertőzéseket – mondta Kárpáti Ágnes , a Trombózis-és Hematológiai Központ onkohematológusa, hozzátéve, hogy ilyenkor érdemes az úgynevezett neutropéniára is gyanakodni.