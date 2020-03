A 3-as metró középső szakaszának felújításával egy időben akadálymentesítenék az aluljárókat is

A helyi lakosok, civil szervezetek, vendéglátósok és az önkormányzat képviselőiből álló munkacsoport a napokban készült el azzal a javaslatcsomaggal, ami az éjszakai nyitva tartást szigorítaná.

Egyelőre nem látható pontosan, mekkora anyagi ráfordítást igényel majd a kocsmák részéről a Belső-Erzsébetvárosi vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartását szabályozó rendelet kritériumrendszerének való megfelelés, de az biztos, hogy több milliós nagyságrendűt – erről Molnár Bence, a Szimpla Kert kommunikációs vezetője beszélt lapunknak, miután szerdán megírtuk: a főváros VII. kerületének önkormányzata jelentős szigorításokat tervez a bulinegyedben. A helyi lakosok, civil szervezetek, vendéglátósok és az önkormányzat képviselőiből álló munkacsoport a napokban készült el azzal a javaslatcsomaggal, ami az éjszakai nyitva tartást szigorítaná. Azoknak a szórakozóhelyeknek, amelyek éjfél után is nyitva tartanának, fokozottan ügyelniük kell majd egyebek mellett a zajkibocsátásukra, a tisztaságra, a közterületi alkoholfogyasztás meggátolására. Akik nem felelnek meg az új előírásoknak, pénzbüntetést kaphatnak, több napra bezárásra kötelezhetik őket, végső esetben visszavonhatják az éjfél utáni nyitva tartásra jogosító engedélyeiket. Az egyik legnépszerűbb szórakozóhely, a Szimpla Kert kommunikációs vezetője szerint a szigorítások egy része számukra egyáltalán nem jelent majd problémát, egy részük többletköltséget jelent majd – mint például zajmérő és vendégszámláló műszerek, szakvélemények beszerzése, plusz személyzet alkalmazása – és valószínűleg a bevétel egy része is elmarad miattuk, de normálisnak tartják a felelősségvállalás mértékét. Sőt, Molnár Bence például az áruszállítás időszakaira vonatkozóan még szigorúbb lépéseket is elképzelhetőnek tartott volna. A javaslat este tíz és reggel nyolc óra között tiltaná a kocsmáknak az áruszállítást. Molnár Bence szerint ezt napokra lebontva is szabályozni lehetett volna, mert például a péntek estére tervezett árubeszerzés tíz óra előtt is nagy zaj- és forgalomterheléssel jár. Ugyanakkor hozzátette: a kritériumrendszernek vannak pontjai, amelyek még átgondolást igényelnek. Ilyen a WC-használat szabályozása: éjfél után minden kocsmának kötelezővé tennék, hogy ingyenesen hozzáférhetővé tegyék mellékhelyiségeiket. Molnár Bence szerint ez teltház esetén jelenthet problémát, amikor – az előírásoknak megfelelően – már nem engedhetnének be több embert.