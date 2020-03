Obán tájékoztat a koronavírusról: egyedi fertőzések vannak, még nincs gócpont az országban

A másik fertőzött iráni diák a Szent István Egyetem hallgatója.

A Pintér Sándor által felügyelt Operatív Törzs Orbán Viktor részvételével a Belügyminisztériumban tartotta ülését a koronavírus ügyében csütörtökön, amelyről a miniszterelnök kissé elkésett. A saját Facebook-oldalára feltöltött videó alapján a kormányfő azzal indokolta, hogy „csak most tudtam végezni a másik melómmal”.

Az ülést követően Orbán Viktor és a törzs több tagja a Miniszterelnöki Kabinetirodán tartottak sajtótékoztatót. Orbán Viktor elmondta, hogy az Operatív Törzs innentől kezdve minden nap tart megbeszélést, és minden nap közlik a magyarországi adatokat.



A tegnap esti adatok szerint továbbra is 2 fertőzött ember van Magyarországon, és 24-en vannak karanténban. Itthon egyedi fertőzések vannak, vagyis góc egyelőre nem alakult ki, még nem vált tömegessé a fertőzés.

Bejelentették, hogy a másik fertőzött iráni diák a gödöllői székhelyű Szent István Egyetemre jár. (Az már tegnap kiderült, hogy a másik beteg a Semmelweis Egyetem negyedéves gyógyszerészhallgatója .) Orbán Viktor szerint az emberek biztonságérzete meggyengült, ami csak akkor áll helyre, ha tudásunk van arról, hogy van gyógyszer a betegség megfékezésére.

- A világon ilyen vakcina még nem áll rendelkezésre - jegyezte meg.

Általánosságban szólva elmondta, hogy továbbra is két veszélyt rejt magában a koronavírus. Az egyik népegészségügyi, a másik gazdasági. A törzs az emberéletek védelmével foglalkozik, nem a gazdasági kérdésekkel, az utóbbival pénzügyi szakemberek foglalkoznak majd egy későbbi fázisban. Azt kérte, hogy a védekezést ne tekintsék az emberek kizárólagos kormányzati vagy hatósági feladatnak, mert az mindenkitől erőfeszítést követel. - A hatóságokra meglehetősen nehéz hetek, de az is lehet, hogy hónapok várnak - jegyezte meg, hozzátéve, hogy a kormány biztosítja a forrásokat a vírussal szembeni védekezéshez. Hangsúlyozta, hogy két veszélyt el kell kerülni: a bagatellizálást, illetve a pánikkeltést. Orbán Viktor elmondta, hogy áttekintették a szomszédos országok intézkedéseit, és foglalkoztak a rendezvények kérdésével is. Egyelőre a rendezvények szervezőire bízzák, hogy megtartják-e az eseményeket, mert a kormányzat egyelőre nem látaj szükségét a rendezvények betiltásának.

Közölte, hogy azt legkésőbb keddig eldöntik, hogy a március 15-i központi ünnepséget le kell-e mondani.

A Népszava érdeklődésére azt felelte, hogy a kórházi beszállítókkal való pénzügyi vitákat nem akarja belekeverni a vírus elleni védekezésbe, ezért arról nem akart beszélni. Azt mondta, hogy a szükséges pénzügyi alapokat az ellátásra fordítják a két kijelölt kórházban. Ha szükséges, akkor újabb kórházakat vonnak be az ellátásba. Az egyetemi vezetők pedig már megkapták a javaslatokat, hogy milyen intézkedéseket érdemes bevezetni az intézményekben. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter elmondta, hogy február 22-én tértek vissza Iránból a diákok, 24-én jelezték panaszukat, majd találkoztak az egyetem orvosával. Karanténba tegnap kerültek.

Arra a kérdésre, hogy mi történt február 24., illetve a karanténba kerülése között, a miniszter azt felelte, hogy élték az egyetemisták életét.

A karantén az ő élettársukra is vonatkozik. Az eltelt bő egy hét alatt az egyik hallgató 15-16 találkozást jelölt meg, de ezt nehezen lehet a tárcavezető szerint konkretizálni. Kásler Miklós úgy látja, hogy a hatóságok minden szituációban úgy jártak el, ahogy a helyzet megkövetelte. Elmondta, hogy a Szent László Kórházban helyezik el jelen pillanatban a gyanús, illetve az igazolt betegeket. Körülbelül 180 ágy áll ott rendelkezésre, ha szükség van rá, és még 81 beteget tudnak egyedül elhelyezni kórteremben. Magyarországon 21 infektológiai osztály van, több mint 850 ággyal, így vannak további lehetőségek. Hangsúlyozta, hogy az emberállomány is elegendő az ellátás biztosításához. Iránnal, illetve a többi gócponttal szemben szóba került a beutazási tilalom, de még egyik EU-s állam sem vezetett be ilyet, erre most Magyarország sem készül, mert semmi nem indokolja. Jelen pillanatban nincs senki karanténban ismeretei szerint azok közül, akikkel a két iráni diák találkozott. Fertőzés gyanújakor egyértelműen következik a karantén, illetve a vizsgálat. Arra a kérdésre, hogy tervezik-e idegen nyelven is biztosítani a tájékoztatást a turistáknak, azt felelte, hogy rengeteg honlap van, azt el kell olvasni. Közölte, hogy a fertőzöttek állapota jelen pillanatban jó.