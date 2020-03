Megvan a női kézilabda válogatott tizenkilenc főre szűkített kerete

A brazil hatóságok 2018 végén vonták be a világbajnok játékos útlevelét, aki nem fizetett be egy 2,5 millió dolláros bírságot.

Hamis útlevél használata miatt Paraguayban előállították Ronaldinhót, a brazilok aranylabdás labdarúgóját. A 39 éves, világbajnok játékos a vád szerint hamis dokumentumokkal lépett be a dél-amerikai országba. Őt és testvérét, Robertót egy hotelben állították elő. Helyi lapértesülés szerint a testvérpár nevére szóló, paraguayi keltezésű hamis útleveleket találtak náluk. „Csütörtök reggel lesz a meghallgatása” – mondta Euclides Acevedo belügyminiszter. A brazil hatóságok 2018 végén vonták be Ronaldinho útlevelét, aki nem fizetett be egy 2,5 millió dolláros bírságot. Ezt a brazil média szerint azért szabták ki rá, mert engedély nélkül építkezett egy természetvédelmi területen álló tó partján.