Tisztifőorvos: egy brit férfi a harmadik magyarországi koronavírusos, az iráni diákok hatvanszor is mehettek emberek közé

Egy 69 éves brit állampolgár a harmadik magyarországi koronavírus-fertőzött, erősítette meg Müller Cecília országos tisztifőorvos a közmédiában péntek reggel, írja az Index.hu . Csütörtökön még csak azt lehetett tudni, hogy egy Milánó és Debrecen között ingázó férfiról van szó, az életkorát és az állampolgárságát most jelentették be hivatalosan. Müller elmondta a Kenézy Gyula Kórházba szállított férfiről, hogy más alapbetegsége is van.