Egymásra licitál a FIFA és az UEFA

Módosítják a lángfogadó ceremóniát Japánban, és Üzbegisztánban sem rendezik meg a súlyemelők Ázsia-bajnokságát áprilisban.

Párizsi maraton

Április 5-ről október 18-ra halasztották a párizsi maratoni futóversenyt a koronavírus-járvány miatt. A szervezők csütörtöki közleménye szerint a párizsi polgármesteri hivatallal egyetértésben hozták meg döntésüket. A közelmúltban a hongkongi, a tokiói, a nagojai, a tajvani, a szöuli, a csungkingi, a vuhszi, a római, a tegui, a vuhani, a phjongcshangi és a tungjingi maratont, valamint a párizsi, a római, a kijevi, a szucsoui és a jangcsoui félmaratont is törölték vagy elhalasztották elővigyázatosságból.

Bahreini Nagydíj

Eközben a járvány miatt felfüggesztették a jegyárusítást a Forma-1-es idény második versenyére, a március 22-re kiírt Bahreini Nagydíjra is. A szervezők pénteki közlése szerint csak a körülmények javulása esetén folytatják a belépők értékesítését. A nézők, a csapatok és a pálya személyzetének biztonsága érdekében további intézkedéseket hoztak. A létesítményben többek között speciális orvosi helyiségeket rendeznek be, a bejáratnál megvizsgálják az érkezőket, és további kézfertőtlenítő állomásokat helyeznek el. A szahíri viadalra a tervek szerint egy héttel a jövő vasárnapi, idénynyitó Ausztrál Nagydíj után kerül sor. A járvány miatt az április 19-re kiírt sanghaji futamot bizonytalan időre elhalasztották, és jelenleg az április 5-i vietnámi verseny lebonyolítása is kérdéses.

Súlyemelő Ázsia-bajnokság

Ugyancsak pénteken kiderült, hogy Üzbegisztánban sem rendezik meg áprilisban a súlyemelők Ázsia-bajnokságát. A kontinensviadalnak eredetileg Kazahsztán adott volna otthont április 16. és 25. között, de a nemzetközi szövetség (IWF) február közepén bejelentette: mivel Kazahsztán korlátozta a ki- és beutazást Kína, valamint a vele szomszédos országok tekintetében, új helyszínt kellett keresnie. A választás Taskentre esett, csütörtöki dátumozással azonban már az olvasható az IWF honlapján, hogy a vírus terjedése és az azzal összefüggésben számos országot érintő utazási korlátozások miatt a helyi szervezőbizottság úgy döntött, későbbi, egyelőre nem konkretizált időpontra halasztja az Ázsia-bajnokságot.

Olimpiai lángfogadó ceremónia

Bejelentették azt is, hogy a járvány miatt a tervezettnél kisebb lángfogadó ünnepséget tartanak március 20-án Japánban, a nyári olimpia helyszínén. Mori Josiro, a szervezőbizottság vezetője közölte: törölték azt a tervet is, amely szerint 140 gyermek Görögországba utazott volna, hogy már március 19-én köszöntsék, illetve útjára bocsássák a fáklyát. Az ötkarikás játékok egyik jelképét, a lángot jövő csütörtökön gyújtják meg az ókori olimpiák helyszínén, Olümpiában, majd rövid görögországi körút után március 19-én, az athéni Panathinaiko Stadionban kerül sor a fáklyaátadásra. Ekkor veszik át a tokiói szervezők a lángot a Görög Olimpiai Bizottságtól, majd másnap egy különleges, „Tokyo 2020 Go” feliratú repülőgép szállítja Japánba, a Mijagi prefektúrában található JASDF Macusima légierő-bázisra. A március 26-án kezdődő szigetországi fáklyaváltó során a 2011-es földrengés által leginkább sújtott területekre is eljut az olimpiai láng, amely a július 24-én sorra kerülő nyitóünnepségig 47 prefektúrában visznek majd körbe. Mori más módosítást nem közölt a váltófutással kapcsolatban. Kérdésre válaszolva kizárta, hogy az olimpiát elhalasztanák. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a helyi szervezőbizottság többször is hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány nem befolyásolja az eredeti terveket, s ezek szerint július 24-én elkezdődik az olimpia, augusztus 25-én pedig a paralimpia Tokióban. Virológusok ugyanakkor azt állítják, jelenleg lehetetlen megmondani, hogy a vírus terjedése hatással lesz-e a játékokra halasztás vagy esetleg törlés formájában. Japánban egyelőre 12 halálos áldozata van a koronavírusnak. Kína, ahonnan a járvány elindult, több mint 3000 halálesetet jelentett, s itt van a fertőzöttek több mint 80 százaléka, de Olaszországban, Iránban és a Koreai Köztársaságban is jelentős a járvány terjedése.