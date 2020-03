Szögesdrót, kutyák, vízágyúk: Orbán és Trump elégedetten hátradőlhet

A földrészen mára Európában már alapvetően mások a viszonyok, és valószínűleg egyetlen állam sem nyitja ki a határait.

Az EU-ban már Donald Trump és Orbán Viktor az irányadó, ennek megfelelően a szögesdrót mögött kutyák, vízágyúk, és fegyverek várják a menekülteket a görög-török határon, írja a The Times . Ráadásul Ursula von der Leyen EB-elnök a múlt héten dicsérte, hogy Görögország Európa védőpajzsaként lép fel az új migránshullámban. Egyben 350 milliós segítséget ígért Athénnak a határvédelemre. Vagyis elfogadta azt, amiért a magyar miniszterelnököt öt éve még éles támadások érték, amiért kerítést emelt, hogy megállítsa a Németországba tartó menedékkérőket. Ráadásul Írország támogatja ezeket a lépéseket, és valószínűleg sok ír is, ami védhető, de akkor be kell ismerni, hogy Trumphoz hasonlóan falat akarunk. Ezt az egyik vezető ír kommentátor írta, hozzátéve, hogy ha nem volna koronavírus, akkor ez lenne napjainkban a vezető sztori. A földrészen mára már mások a viszonyok, mint 2015-ben, és nem lehet várni, hogy a németek vagy mások ezúttal kinyitják a határokat. De azért Dublin tehetne többet is, de nem úgy, hogy ezek az emberek átvágnak az egész földrészen, amíg eljutnak odáig, hanem hogy repülőgépen a területére szállítja őket a táborokból. Ám Írországnak és az uniónak is rá kell jönnie: már nincs abban a helyzetben, hogy kioktassa az olyanokat, mint az amerikai elnök, aki fallal akarja feltartóztatni a menekülthullámot az USA déli határán.