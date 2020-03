„A Fidesz az asszony nem ember kultúráját vallja” – A nőkről is vitáztak a Parlamentben

A nők helyzete, a migráció és a koronavírus is adott alkalmat vitára a kormány és az ellenzék között az Országgyűlésben.

Férfiközpontú világban élünk, feminista politikára lenne szükség, de ehelyett tíz éve egy macsó férfipolitikát tapasztalunk – mondta az Országgyűlésben napirend előtti felszólalásában Tordai Bence. A Párbeszéd társelnöke szerint ma feminista politikát kell folytatni, a nemi egyenlőség nem nemi azonosság, a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségeket kötelességünk eltüntetni, erre csak a zöld és baloldali politika képes. A férfiak átlagban havi 68 ezerrel keresnek többet, a nyugdíjak is hatodával kevesebb a nők esetében. Hetente egy nőt megöl a partnere a statisztikák szerint. Ehhez képest a Fidesz „az asszony nem ember kultúráját vallja”. Rétvári Bence államtitkár válaszában azt mondta, az egyenlő munkáért egyenlő bér, az egyenlőség elve nemzeti konszenzus lehetne, de Tordai Bence felszólalásában a napi politika szintjére degradálta a kérdést. A Párbeszéd pedig „ahhoz a párthoz dörgölőzik”, amelynek elnöke a lecserélendő „öregecskedő feleségekről” beszélt. Az ellenzék nem szavazta meg a kapcsolati erőszak tényállását a BTK-ban, sem a szociális törvényben a titkos menedékházak hálózatának felállítását. A kormány a nők foglalkoztatottságát is emelte, bár korábban nagy volt a lemaradás, ma alig vagyunk az uniós átlag mögött. Schmuck Erzsébet a klímaváltozásról beszélt, azt mondta, a kormány még mindig meg akarja úszni a szükséges intézkedéseket, így az EU potyautasa klímaszempontból. A kormány klímavédelmi akcióterve nem ér semmit, nincsenek benne konkrét célok, teljesítési időpontok. Schanda Tamás államtitkár válaszában közölte, a kormány az egyetlen, amelyik tesz a klímavédelem érdekében és nem csak beszél róla, hamarosan vitanap lesz a témában, ezen mindenki elmondhatja a javaslatait, meg fogják hallgatni. Oláh Lajos a DK részéről azt mondta, a kormány nem tájékoztat megfelelően a koronavírussal kapcsolatban, ellentmondóak a nyilatkozatok, Kásler Miklós miniszter nyilatkozata, hogy azért nem tudták, melyik egyetemre jár az egyik fertőzött iráni diák, mert az illető nem mondta el, botrányos. A DK több intézkedést is követel a kormánytól többek között az otthoni karantén feltételeinek kialakításáról, döntsön a kormány a nagy látogatottságú rendezvények betiltásával kapcsolatban. Dömötör Csaba államtitkár válaszában azt mondta, a járvány kezelése nem pártpolitikai ügy, felelősségteljesen kellene viselkednie az ellenzéknek.

Harangozó Tamás szocialista képviselő is a koronavírusról beszélt, azt mondta, mindenkinek köszönet jár, aki most a járvány megelőzésén, megfékezésén dolgozik. Az MSZP azt javasolja, könnyítsék meg az egészségügyi beszerzéseket, mérjék fel a lélegeztetőgépek számát és szerezzék be a szükséges mennyiséget. Az iskolák ellátására fertőtlenítőszerrel külön gondoskodjanak és ha szükséges, hozzák előre a tavaszi szünetet. Dolgozzák ki a karanténra vonatkozó munkajogi szabályokat és közöljék egyértelműen az állampolgárokkal, hogy milyen jogaik és kötelességeik vannak. Ezekről minden 18 éven felüli állampolgárnak levélben kellene értesíteni. Rétvári Bence megköszönte a javaslatokat és folyamatos részletes tájékoztatást ígért. Jakab Péter, a Jobbik elnöke azt mondta, Orbán Viktor és a Fidesz vadnyugatként tekint az országra, romokban hever az egészségügy, Orbán Viktor barátja, a török elnök ráengedi a migránsokat Európára, szükség lenne a határőrség visszaállítására. A Jobbik azt javasolja, hogy az átlagbér alatti jövedelmek adóját engedje el a kormány, mert nyakunkon a gazdasági válság. Orbán Balázs államtitkár válaszában „katyvasznak” nevezte Jakab Péter felszólalását, szerinte az ellenzéki képviselő „bort prédikál és vizet iszik”, Jakab a pártját is szétveri belülről. Halász János a Fidesz részéről azt mondta, több tízezer migráns tarthat Európába (holott ez helyszíni tudósításainkból is kiderült, hogy nincs így) és akár „több százezres migráns áradat is összeállhat a Balkánon”. A határvédelem közös ügy lehetne, de az MSZP és a DK még mindig a határkerítést kritizálja. A koronavírus miatt helyes volt a tranzitzónák lezárása. Dömötör Csaba válaszában azt mondta, azok a külföldiek, akik nem vetik magukat alá a koronavírus vizsgálatnak, itt tartózkodásukat kockáztatják. A kormány felfüggesztette a vízumkiadást az iráni állampolgárok számára, az Olaszországból érkezőket fokozottan ellenőrzik.