Tavaly február óta nem a SOTE hallgatója az egyik karanténba zárt iráni férfi

Négy büntetőeljárás zajlik közveszéllyel való fenyegetés miatt.

Két fővel nőtt az elmúlt 24 órában a fertőzöttek száma Magyarországon, egy iráni és egy magyar állampolgárt regisztráltak – jelentette be Lakatos Tibor ezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a hétfő délutáni sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy egész Közép-Európában emelkedik a betegek száma.

Folytatják a reptéri ellenőrzéseket, és a közúti határátkelőhelyeken is eddig 427 személyt ellenőriztek. A két zöldszámra több mint 4500 hívás érkezett. Hangsúlyozta, hogy a zöld számokon nem a betegek jelentkezését várják, hanem az információ-szolgáltatást biztosítják. A konkrét megbetegedésekkel a háziorvosokat kell keresni. Lakatos Tibor elmondta, hogy a Szent László Kórházban megfigyelés alatt lévő iráni állampolgárok egy része t ovábbra sem hajlandó alávetni magát az intézkedéseknek, az éjszaka és a mai nap többen nem megengedhető magatartást tanúsítottak, és megpróbálták a karantén szabályait kijátszani. Jelenleg is rendőri felügyelettel tartják fent a kórházban az elkülönítést. Lakatos Tibor felhívta a figyelmet arra, hogy a járványügyi szabályok be nem tartása bűncselekménynek minősül, a nem magyar állampolgárok esetében ez a kiutasítást is magával vonhatja.

Az érvényes vízummal már Magyarországon tartózkodók semmilyen retorzió alá nem esnek, ha betartják a járványügyi szabályokat.

Lakatos Tibor szerint angol nyelvű tájékoztatást kaptak az irániak, a Külgazdasági és Külügyminisztérium az iráni nagykövetséget értesítette. Az Emmi javaslatára bevezették a látogatási tilalmat a kórházakban , az idősotthonokban és egészségügyi intézményekben, illetve a szociális otthonokban. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház főorvos elmondta, hogy öt iráni fertőzött diák van a kórházban. Az intenzív osztályon lévő beteg helyzete súlyos, a többi ápolt jól van. Jelenleg 54 ember van karanténban. Többen elhagyhatták már a karantént, például a 15 fős diákcsoport, és ma távozott két egészségügyi dolgozó. A kórház intézkedett további kórházi kapacitás felszabadításáról, hogy ha még több beteg lesz, el tudják őket látni. Lakatos Tibor bejelentette, hogy naponta 25 ezer darab védőeszközt, három műszakban gyártanak a büntetés-végrehajtási intézményekben. Ezeket folyamatosan szállítják ki a nagykereskedők bevonásával a gyógyszertárakba. Folyamatosan monitorozzák a híreket, pánikkeltő álhíreket keresve, és az NMHH együttműködésével intézkednek, ha ilyet találnak. Jelenleg négy büntetőeljárás zajlik közveszéllyel való fenyegetés miatt. Eddig egy elkövetőt azonosítottak be. Lakatos Tibor elmondta: az iráni diákok együtt nem működése azt jelenti, hogy például székeket dobáltak ki a kórteremből. Az iráni fiatalt valóban Facebookon keresték meg, ilyen jogszabályi előírásban nem szerepel, de a bejelentett lakcímén nem találták meg, nem tudták se az email címét, se a telefonszámát. Lakatos Tibor szerint az egészséges emberek védelmében minden törvényes és nem tiltott eszközt felhasználhatnak, a Facebook is ilyen. Nem fenyegették meg őt, a társainak javaslatára, személyre szólóan, nem nyilvános üzenetben keresték meg. Azt kérték, hogy vegye fel a kapcsolatot a rendőrséggel. A 70 éves beteget fia fertőzhette meg. Szlávik János elmondta, hogy a férfi fia február 27-én jelentkezett, elmondta, hogy köhögött, de már egész jól van, korábban Franciaországban járt. Az orvos megvizsgálta, és leírta, hogy az akkori helyzet szerint nem járt a beteg kiemelten fertőzött területen, ezért engedte el őt. Szlávik úgy tudja, azóta sem végezték el rajta a tesztet, ezért a főorvos arra kérte, akárhol jár, csináltassa meg azt. A főorvos hangsúlyozta, hogy a karantén hatósági eljárás, korlátozzák vele a betegek mozgását egy ideig. Ez lehet épületben, stadionban, otthon. Ha betartják az utasításokat, akkor 14 nap után szerencsés esetben gyógyultan távoznak. Ha nem tartják be és kijönnek a karanténból, akkor náluk a 14 nap újra kezdődik. Egészen más szabályok vonatkoznak a karantén alatt a betegekre, mint azokra, akiket a pánik miatt tekintenek lehetséges fertőzöttnek. Az utóbbiakat nem feltétlenül tartják két hétig karanténban. A lakosság megnyugtatására különítik el az ilyen embereket, vírustesztet követően engedik el őket. Szlávik János úgy tudja, hogy nemsokára magánlaboratóriumokban is kapható lesz a teszt, azonban a hivatalos tesztnek csak a Nemzeti Népegészségügyi Központban megerősített, validált laborteszt minősült. Vannak a tesztekkel megengedőbb, és kevésbé megengedőbb országok. Franciaország, Németország és Magyarország gyakorlata hasonlít egymáshoz. A protokollt tegnap változtatta meg az egészségügyi világszervezet, ezért a magyar protokollt is 24 órán belül megváltoztatják.