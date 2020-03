Az összes lengyelországi határátkelőhelyen egészségügyi ellenőrzést vezetnek be

Az olasz-osztrák határon átkelő utasokat is tesztelik.

Egészségügyi ellenőrzést vezetnek be Lengyelország összes közúti, vasúti határátkelőhelyén, valamint a balti-tengeri kikötőkben is – jelentették be a Mateusz Morawiecki kormányfő részvételével hétfőn Varsóban megtartott sajtóértekezleten. A lengyel miniszterelnök közölte: az új koronavírus gyors külföldi terjedése miatt még hétfő délután a német határon négy határátkelőhelyen, valamint a cseh határon egy helyen vezetik be az elsősorban a buszokat érintő ellenőrzést. Három napon belül az intézkedést a nemzetközi vonatokra is kiterjesztik. A közúti ellenőrzést a legközelebbi napokban Lengyelország egész szárazföldi határszakaszán vezetik be a napi 24 órán keresztül működő ellenőrzőpontokban, és ellenőrzik és a kikötőket is – mondta Morawiecki. A repülőtéri ellenőrzést már korábban bevezették. Mariusz Kaminski belügyminiszter a sajtóértekezleten kifejtette: a lázméréssel és az utasok személyi adatainak megadásával járó ellenőrzés célja a potenciális betegek kiszűrése. Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter megerősítette: a Covid-19-fertőzés múlt szerdán kimutatott első lengyelországi esete óta hétfő reggelre 16 megbetegedést állapítottak meg. 170 fertőzésgyanús embert kezelnek kórházakban, több mint 4 ezret házi karanténba helyeztek. A miniszter elkerülhetetlennek nevezte, hogy a legközelebbi napokban „nagyon gyorsan” nő majd Lengyelországban a fertőzöttek száma. Elmondta: tárcája ennek kapcsán fontolgatja, hogy a karanténba helyezettek szigorúbb ellenőrzését vezetik be. A sajtóértekezleten Morawiecki arra hívta fel a vajdákat és a tömeges részvételű rendezvények szervezőit, hogy töröljék e programokat. A lengyel egészségügyi felügyelet (GIS) vasárnap javasolta az ezer főnél nagyobb részvételű rendezvények lemondását.

Szúrópróbaszerű ellenőrzés az olasz-osztrák határon

Ugyancsak hétfőn az osztrák sajtó is arról számolt be, hogy koronavírusra tesztelik az olasz-osztrák határon átkelő utasokat. Az ellenőrzést az osztrák egészségügyi hivatalok munkatársai végzik majd, a rendőrség jelenlétében. Az autósokat és a vonatok utasait szúrópróbaszerűen ellenőrzik: megmérik az utasok lázát, majd előre kidolgozott, állandó kérdéseket tesznek fel nekik, egyebek mellett arra vonatkozóan, jártak-e a közelmúltban a fertőzéssel sújtott krízisterületek egyikén, és észleltek-e influenzaszerű tüneteket. A vizsgálatokat két csoport végzi majd az A13-as autópályánál, az országút mentén, a vonatokon, a Reschen-hágónál és a határ menti Sillian településnél. Günther Platter tiroli tartományi vezető azt tanácsolta, hogy lehetőség szerint kerüljék el az észak-olaszországi válságterületeket. Sebastian Kurz osztrák kancellár vasárnap az ORF televízió egyik műsorában leszögezte, hogy meg kell akadályozni a koronavírus gyors terjedését. „Minél nagyobb a fertőzések száma, annál nehezebb lesz nyomon követni az egyes eseteket” – tette hozzá. A kormányfő nem zárta ki, hogy további óvintézkedésekre is sor kerülhet, így például iskolák, óvodák időszakos bezárására, nagyobb rendezvények elhalasztására. „A megfelelő időpontban, a megfelelő mértékben kell megtenni ezeket a lépéseket” – szögezte le. A koronavírus-járvány várható gazdasági következményeiről úgy vélekedett: „Ausztriában is érezni fogjuk a hatását”. Ausztriában 112 személy esetében állapítottak meg koronavírus-fertőzést. Alsó-Ausztriában 36-an betegedtek meg, Bécsben 33-an, Stájerországban tízen, Tirolban és Felső-Ausztriában kilenc-kilenc megbetegedést tapasztaltak, Salzburgban hatan, Burgenlandban négyen, Vorarlbergben pedig ketten kapták meg a fertőzést, míg Karintiában egy esetet diagnosztizáltak. A koronavírustesztet 4734 emberen végezték el.