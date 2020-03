Házi karantén vár mindenkire, aki belép Izraelbe

Kilencvenhéttel emelkedett a fertőzés halálos áldozatainak száma. A hatóság figyelmeztetést adott ki Róma városára.

Kilencvenhéttel emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés (Covid-19) halálos áldozatainak és több mint ezerötszázzal a diagnosztizált fertőzötteknek a száma Olaszországban a polgári védelmi hatóság hétfő esti tájékoztatója szerint. A halottak száma elérte a 463-at, a diagnosztizált fertőzötteké a 9172-t; jelenleg több mint négyezer beteget kezelnek kórházban. Az elhunytak több mint nyolcvan százaléka hetven év feletti. A hatóság figyelmeztetést adott ki Róma városára, és közölte, hogy a készültségi fokozatot a legmagasabbra tervezik emelni országosan, ahogyan Észak-Olaszországban történt. A lezárt térségekbe vezető utakon megkezdődött a ki- és belépések ellenőrzése, a milánói központi vasútállomáson hétfőn ezrek várakoztak indulásra. Bejelentették emellett, hogy lezárták Olaszország összes sípályáját, miután sokan a munka- és oktatási szünet elrendelését vakációként értelmezték.



Péntekről szombatra több mint ezren, szombatról vasárnapra több mint ezer háromszázan, az utóbbi egy nap alatt több mint ezerötszázan betegedtek meg. A legtöbb beteget számláló és vasárnaptól lezárt térségnek számító, 10 milliós Lombardiában a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte az 5469-et. A kórházban kezeltek között 440-en vannak intenzív osztályon: nyolc százalékuk 25 és 44 év közötti, harminchárom százalékuk 50 és 65 év közötti. Az utóbbi huszonnégy órában 233 ember halt meg, hetvenhattal többen mint egy nappal korábban – közölte Giulio Gallera egészségügyi és jóléti tanácsos. Hangsúlyozta, hogy feloldották a két héttel ezelőtt bevezetett vesztegzárat a Lodi város közeli 10 önkormányzatban, miután a karantén megtette hatását, és jelentősen csökkent a fertőzés üteme.



Ezrek várakoznak Milánó központi pályaudvarán

Milánóban hétfőn az utcák nem voltak teljesen kihaltak, de aki csak tehette, otthon maradt, a metrókon nem utazott a szokásos tömeg. Az élelmiszerüzletek kinyitottak, a vevők egyméteres távolságra állnak egymástól, de sokan lemondtak a presszókban szokásos reggeli kávéról. Zárva tartanak a múzeumok, mozik, templomok, ismét lezárták az egy hete újra megnyílt milánói dómot. A város központi pályaudvarán viszont ezrek várakoztak indulásra, hogy elhagyják a lezárásra ítélt térséget. Mások autóval „költöztek” át Toszkána tartományba, és megtelt „északról menekülőkkel” az üdülőhelyként ismert Elba szigete is. A 16 millió lakost érintő vesztegzár területeire bevezető országutakon hétfő délutántól megjelentek a fegyveres erők katonái, a rendőrség és csendőrség ellenőrzési pontjai. A térségből ki- és belépni kizárólag engedéllyel lehet: az ehhez szükséges formanyomtatvány már fent van a belügyminisztérium honlapján. Hasonlóképpen ezzel az engedéllyel hagyható el a térség a vasútállomásokról és a repülőterekről is. A még a területen tartózkodó külföldiek szabadon távozhatnak, de érkezésüket nekik is indokolniuk kell. Aki megsérti az előírásokat, tehát elhagyja a kijelölt területet, vagy engedély nélkül lép be, bírságot kockáztat és több hónap börtönt is. Bejelentették, hogy azonnali hatállyal lezárják az összes olaszországi sípályát, mivel sokan vakációként értelmezték a fertőzés miatt elrendelt munka- és oktatási szünetet. Két huszonéves fiatalembert a bolognai repülőtéren tartóztattak fel, miután kiderült, hogy a lezárt Parma városából érkeztek, és Madridba akartak utazni. Feljelentést tettek ellenük.

„Ezt a harcot csakis közös elkötelezettséggel tudjuk megnyerni”

Giuseppe Conte miniszterelnök a La Repubblicának adott interjúban „sötét” időszakról beszélt, hangsúlyozva, hogy minden olasz részéről felelősségteljes hozzáállásra van szükség, mivel „ezt a harcot csakis közös elkötelezettséggel tudjuk megnyerni”. Matteo Salvini a jobboldali ellenzék és a Liga párt vezetője, Antonio Tajani a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) politikusa, valamint Matteo Renzi a kormánypárt Élő Olaszország (IV) vezetője a „vörös zóna” bővítését szorgalmazta Olaszország egész területére az északon bevezetett rendkívüli óvintézkedésekkel. Giuseppe Conte miniszterelnök kedden egyeztett az ellenzékkel. Matteo Salvini ezen kívül az EU és az Európai Központi Bank (EKB) azonnali pénzügyi segítségét sürgette Olaszországnak „bármilyen áron és bármilyen összegről is legyen szó”. Massimo Galli a fertőző betegségekre szakosodott milánói Sacco kórház főorvosa a SkyTg24 hírtelevíziónak úgy nyilatkozott, Olaszország „még csak a kezdetén van a járványnak, a helyzet olyan, amilyen a kínai Vuhanban január elején volt”. Gianni Rezza, az olasz közegészségügyi hivatal (Iss) fertőző betegségekkel foglalkozó osztályvezetője kijelentette, a járvány felütötte fejét Rómában is. A főváros is leginkább szellemvárosra emlékeztet.



Hat rab életét vesztette a börtönlázadásokban

A feszült helyzetben Olaszország már mintegy 30 börtönében tört ki lázadás vasárnaptól: a rabok a látogatások felfüggesztése ellen tiltakoznak, az óvintézkedések hiányára panaszkodnak, valamint amnesztiát követelnek. A déli Foggia börtönéből 50 rab megszökött, a Modena börtönében kitört lázadásban hat rab életét veszítette. Lázadás tört ki a milánói, a palermói és a római börtönökben is. A polgári védelem közölte, hogy keddtől 100 ezer szájmaszkot osztanak szét az olaszországi börtönökben.