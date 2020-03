Úgy kell készülni, hogy a koronavírus nem söpri el az olimpiát

A NOB számára nem kérdés, hogy megrendezik a tokiói nyári játékokat és a MOB is azt kéri mindenkitől, az eredeti tervek szerint készüljön az eseményre.

A koronavírus miatt egyre több sporteseményt mondanak le, Franciaországban csak zárt kapuk mögött lehet mérkőzéseket, versenyeket rendezni, Olaszországban április 3-ig minden olyan sportrendezvényt felfüggesztettek, melyek a helyi olimpiai bizottság (CONI) hatáskörébe tartoznak. Elmarad többek között Triesztben a női vízilabda-válogatottak olimpiai selejtezője is, ahol a magyarok is érdekeltek.

Lapunk szeretett volna interjút készíteni a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnökével, Kulcsár Krisztiánnal vagy olyan vezetővel, aki részletes tájékoztatást tud adni a minden kétséget kizáróan bizonytalan helyzetről. Szerettük volna megtudni, hogyan zajlanak az előkészületek – a háttérben rengeteg adminisztrációs feladatot kell ilyenkor elvégezni, például a kvótával rendelkező sportolókat, edzőiket a játékok online felületén regisztrálni vagy a helyszínen megtekinteni, előkészíteni a magyar küldöttség szállását az olimpiai faluban –, folyamatos-e az egyeztetés a NOB-bal vagy a japán hatóságokkal.

Interjúkészítésre nem kaptunk lehetőséget, egy rövid írásos választ viszont igen: „a 2020-as tokiói olimpia a Nemzetközi Olimpiai Bizottság múlt heti tájékoztatása alapján változatlan programmal, változatlan időpontban és változatlan helyszínen kerül megrendezésre. Ezzel kapcsolatban minden tervezetten halad, és a MOB is azt kéri, mindenki ennek megfelelően készüljön. Folyamatosan figyeljük a NOB honlapját, közleményeit, és ennek megfelelően adunk mi a MOB hivatalos weboldalán folyamatosan tájékoztatást a nemzetközi szervezet álláspontjáról, illetve megosztjuk Thomas Bach (a NOB elnöke – a szerk.) ide vonatkozó gondolatait”.

A NOB elnökének sportolók részére írt nyílt levele március 6-án jelent meg a MOB honlapján. „Mint olimpikon, pontosan tudom, min is mentek keresztül. A versenyre és a felkészülésre szeretnétek összpontosítani, nem akarjátok, hogy bármi is elterelje a figyelmeteket a 2020-as tokiói olimpiai játékok előkészületeiről. Sajnálatos módon a koronavírus mindannyiunk számára jelentős aggodalomra ad okot. Mondani sem kell, hogy az elmúlt két napban a NOB végrehajtó bizottsága is kiemelten foglalkozott a témával – olvasható a levél elején. – A számos konzultációnak köszönhetően, amelyet az Egészségügyi Világszervezettel (WHO), a tokiói szervezőbizottsággal, a tokiói városi kormányzattal, a japán kormánnyal és a rengeteg hatósággal, főleg a kínaiakkal, folytattunk és folytatunk, biztosíthatlak titeket, hogy a NOB teljes mértékben elkötelezett a július 24-gyel kezdődő sikeres 2020-as tokiói olimpiai játékok megrendezésében. A rendszeres tanácskozások folytatódnak, hogy kezelni tudjuk az esetlegesen fellépő új kihívásokat.”

A sportvezető köszönetet mondott a sportolóknak, edzőiknek azért a rugalmasságért, szolidaritásért, ahogy a kvalifikációs versenyek programjaiban bekövetkezett változásokat fogadták, Bach szerint ez az igazi olimpiai szellem. A helyzet az, hogy az érintetteknek nincs választási lehetőségük, ha szólnak nekik, hogy elmarad egy esemény, akkor nem utaznak oda.

A NOB elnöke így zárja sorait: „Biztosíthatlak titeket, hogy a NOB továbbra is szorosan együttműködik a nemzeti olimpiai bizottságokkal és a nemzetközi szövetségekkel annak érdekében, hogy megoldást találjunk ezen nehézségekre és a jelen helyzet ellenére is fair olimpiai kvalifikációt biztosítsunk. Napi szinten értesülünk a fejleményekről és követjük az Egyesült Nemzetek Szervezete egészségügyi problémákkal kapcsolatos vezető szervezetének, a WHO tanácsát.”

A NOB amíg lehet, kitart a nyári játékok megrendezése mellett, de jelenleg senki sem tudja megmondani, hogy valóban lesz-e olimpia nyáron vagy sem.