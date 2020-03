Cselgáncs, kosárlabda, súlyemelés - a járvány miatt sorban halasztják el a sporteseményeket

Egyelőre április 3-ig.

A koronavírus-járvány terjedése miatt az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI) április 3-ig minden sportesemény megrendezését felfüggesztette. Olaszországban már eddig is komolyan befolyásolta a sporteseményeket a járvány. Számos mérkőzés elmaradt a labdarúgó-bajnokságban, de amelyeket megrendeztek, azokat is zárt kapuk mögött. A kerékpársportban elhalasztották a tirrén-adriai körversenyt és a világ egyik legjelentősebb egynapos versenyét, a Milánó-Sanremót, az alpesi sízők Cortina d'Ampezzóba tervezett világkupa-döntőjét is törölték. Miután egy nap alatt több mint 1200 új fertőzöttet regisztráltak és 50-en meghaltak, 16 millió embert karanténba zártak az országban. Giuseppe Conte olasz miniszterelnök aláírta szombat éjjel azt a rendeletet, amelynek értelmében a hatóságoknak le kell állítaniuk a be- és kilépést a 10 millió lakosú Lombardia tartományban, valamint 11 másik észak-olaszországi városban is vesztegzárat vezettek be. Az új típusú koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az ismert fertőzöttek száma világszerte már meghaladja a 100 ezret. Európában éppen Olaszországban terjed a leginkább, ahol hétfő délutánig 7142 fertőzöttet regisztráltak, a halálos áldozatok száma pedig 366.