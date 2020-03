PDSZ: van, ahol a szappan is hiányzik, be kell zárni az iskolákat

Zárt csoportokon belül hatszoros lehet a fertőzés veszélye, és a pedagógusok magas átlagéletkorát is figyelembe kell venni.

A nyilvánosságra hozott adatok szerint igaz, hogy az átlagos kontaktok alapján a fertőzés valószínűsége 8 százalékos, de a családon belül és zárt csoportokon belül ennek akár hatszorosa lehet a fertőzés veszélye - indokolják álláspontjukat. Bár a fiatal korosztály megbetegedési rátája alacsony, vírushordozóként azonban nagy veszélyt jelenthetnek a vírus terjedése szempontjából.

Nagyon fontos lenne minden fronton a megelőzés, az, hogy a gyermekek, az óvoda, iskola ne legyen terjesztője a vírusnak, hiszen sok helyen még mindig nincs kézfertőtlenítő, de van, ahol a szappan és a kéztörlő is hiányzik - olvasható a közleményben. Hozzáteszik: azt a tényt sem szabad figyelmen kívül, hagyni, hogy a pedagógusok átlagéletkora már igen magas, és sok intézményben a nyugdíjas kollégák alkalmazásával tudják csak enyhíteni a tanárhiányt. Külön kiemelik, hogy egy kéthetes bezárás miatt nem kellhet megismételni a tanévet.



Ezen túlmenően valamennyi intézményvezetőt és fenntartót is arra bíztatnak, hogy ők is forduljanak hasonló kéréssel a kormány illetékeseihez.

Az iskolák bezárásának támogatására hívja fel az ellenzéket a Jobbik

A többi ellenzéki párt támogatását kéri és várja el a Jobbik ahhoz a javaslatához, hogy az iskolák bezárásával állják útját a koronavírus-járvány továbbterjedésének. Az oktatási intézmények olyan gócpontok, amelyek nyitva tartása "tovább fogja rontani az amúgy is súlyos helyzetet" - érvelnek. A kormánytól azt várják, dolgozza ki az iskolás gyermekeiket másra bízni nem tudó szülők fizetett szabadságának modelljét, valamint a távoktatás rendszerét. Emellett a Jobbik azt is szorgalmazza, hogy hatóságilag maximálják a védekezéshez szükséges cikkek árát, valamint távolítsák el posztjából a "feladatra alkalmatlan" emberminisztert, Kásler Miklóst. A párt szerint haladéktalanul vissza kell állítani az élelmiszer vésztartalékolást is.