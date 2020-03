A koronavírus a filmipart is megrengeti

A koronavírus válságot okoz a filmművészetben is: a jelen legnagyobb problémája pedig a Cannes-i fesztivál sorsa.

Most már biztos: a koronavírus hatásai alapvetően megrengetik majd a filmipart. Az olyan károk, mint a kínai mozibezárások miatti bevételkiesés, az új James Bond opusz, a Nincs idő meghalni áprilisi premierjének novemberre tolása már dollármilliárdos veszteségeket okozott a mozgóképes iparágnak. Az európai mozibezárások és korlátozások további folyamatokat fognak elindítani, csupán napok kérdése, hogy a tavaszra tervezett további nagy premiereket, mint például a Budapesten forgatott Fekete angyalét például mikor fogják elhalasztani egy későbbi időpontra. Ezek azonban elsősorban Hollywood esetében jelent krízist, ahol a legnagyobb probléma csak most fog bekövetkezni: azzal, hogy Tom Hanks egy forgatáson tudta meg, hogy elkapta a koronavírust több stáb és produkció esetében jelenthet majd vizsgálatokat, leállásokat és ad absurdum gyártási válságot. De ez a holnap problémája. A globális filmszakma aggódó szeme most Cannes-ra, a világ legfontosabb és legmeghatározóbb mozgóképes versenyére figyel. Mert, ha esetleg a koronavírus miatt elcsúszik, ne adj Isten elmarad a a május 12-23 közé tervezett filmfesztivál, az katasztrofális lenne az európai és a világfilmre egyaránt. Az európai országokban a napokban meghirdetett vészhelyzeti intézkedések konkrétan ellehetetlenítették a fesztiválokat, nagy rendezvényeket azzal, hogy száz főre korlátozzák a zárt térben megrendezhető eseményeket. Most éppen Franciaországban a kültéri tömegrendezvényekről rendelkező szabályozás ötezer főt engedélyez. Cannes minden szempontból inkompatibilis ezzel, hiszen ugyan a Palais nagyterme mintegy 2300 fős, de az épületben lévő több teremben és helységben oszlanak el az emberek. Méghozzá nagyon sokan: mintegy 4500 újságíró és csaknem 13 ezer szakmai akkreditációt adnak ki. (Továbbá bejelentették, hogy már most kilenc százalékkal többen regisztráltak, mint tavaly ilyenkor.) Ha ehhez hozzászámoljuk a fesztiválközpont körül lévő, sztárok és a glamour miatt érkező turistákat, bámészkodókat és lesifotósokat, akkor olyan számokról beszélünk, melyre korlátozást kiírni elképzelhetetlen volna. Éppen ezért érdekes helyzet, hogy a tiltás 2020. április 15-ig szól, Thierry Frémaux művészeti igazgató meg másnap fogja a fesztivál versenyprogramját bejelenteni. Vagy mást. Sokan úgy gondolják, hogy pont a fesztivál elhalasztását, mivel az iparági szakértők szerint jelen állás szerint elképzelhetetlen, hogy májusban tömegrendezvény lehet majd szervezni ennyire közel Olaszország határaihoz. Ugyanakkor nagyon óvatosan fogalmaz mindenki, hogy ha tényleg halasztani kell, mi fog történni, ugyanis a Cannes-i fesztivál történetében még nem volt arra precedens, hogy törölték vagy elhalasztották volna – egyetlen kivétel az 1939-es első mustra, mely a világháború kitörése miatt egyetlen vetítésre korlátozódott, de ezt hívjuk kezdetek előtti korszaknak. Ami viszont fontos Cannes történetében az a 1959-es filmvásár majd a hatvanas évek lezárásaként a Rendezők két hete és a Kritikusok hete nevű párhuzamos rendezvények létrejötte. az utóbbi húsz évben ezek együttműködtek a hivatalos fesztivállal és létrehozták a mozgóképes szuperhatalmat, amit ma a csak Cannes-nak hívunk. Ha megnézzük a tavalyi hivatalos programot, akkor kiderül, hogy Cannes indította el az Arany Pálmával megtámogatott Bong Dzsunho Élősködők című művét. De az is komoly tényező, hogy a fesztivál által felfedezett és felemelt művek összesen huszonkét Oscart nyertek idén. A már említett Élősködők mellett a Volt egyszer egy… Hollywood, Fájdalom és dicsőség, a Rocketman és a Kislányomnak, Samának. Az Oscar-gála után Thierry Frémaux úgy fogalmazott: Cannes és az Oscar közösen harcol a filmművészetért. De mivel az utóbbi nem fesztivál, hanem egy vörös szőnyeges gála, már a felfedezett filmeket díjazza. Ha Cannes nincs az, brutális hatással van a nem hollywoodi kommersz művekre, de olykor még az üzletre is, mivel a Rocketman sikerének is nagyon fontos állomása volt a Croisette-n elért hangos siker. Elemzők szerint, ha Cannes nem történik meg idén, nagyon sok film veszhet el a zavarosban, ugyanis a késő nyári és őszi fesztiválok vagy kapacitás szerint nem tudnak több művet felvenni, de az sem biztos, hogy valaki a Cannes-ba szánt alkotását szívesen látná mondjuk Karlovy Vary-ban vagy Locarnóban debütálni.